Inquietante audio con amenazas al vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi

Una parte de la sesión de la comisión directiva de Nacional el lunes a la noche transcurrió en la escucha de un mensaje de voz enviado por un hincha tricolor, que se identifica claramente, el cual llegó al celular del vicepresidente Alejandro Balbi y en el cual se amenaza a él, al presidente José Decurnex, a la dirigencia toda e incluso al técnico Álvaro Gutiérrez por entender que se está "echando para atrás".

"Ale, qué pasa con estos jugadores, bo. ¿Están de vivos? Te hago la pregunta a vos que sos el vicepresidente. El otro día te fuimos a manguear... bueno, yo te paso a decir, y no lo tomes a mal y si querés hacer la denuncia hacela, pero tenemos un cuadrito de 40 o 50 personas que estamos cansados de todo ya", comienza el audio.

"En cualquier momento yo (...) apunto pa'vos, pal'presidente, pal'técnico, pal'que sea. Y hacé la denuncia, mirá que acá tenés la prueba, en este mensaje, pero o están todos de vivos, se la están llevando o están echando pa'atrás y ustedes son los principales, porque son los que contratan gente", continúa.

"Yo sé bien cómo son los negocios de ustedes, así que cambian las cosas o voy a apuntar yo a vos o al presidente. Ya la tenés clara; y no me metas la fría por acá por el coso (Whatsapp), porque te agarro a vos a la salida de tu laburo, en todos lados... yo sé todos tus pasos. Sé dónde parás y todo, dónde vivís y todo. Así que, o cambian las cosas (te voy a dar un mes) o vamos a apuntar a ustedes, viste cómo es. Y acá tenés la prueba, con este mensaje de voz. A mí me tiene sin cuidado. Y si voy en cana perdé cuidado que van a apuntar pa'vos, eso te lo puedo asegurar. Porque vos estás de vivo también. Así que vamo'arriba. O salen adelante o se les termina la joda. Mirá que va en serio esto... y te estoy amenazando, así que hacé lo que vos quieras", finaliza.

Ante esto, el tema se trató en directiva, se dejó todo en manos de Balbi y, según expresaron a Ovación desde la institución, ya está en la órbita de la fiscalía.

Nacional está atento, va a investigar porque no existe la certeza absoluta de que el audio corresponda a quien dice ser y va a tomar las medidas que correspondan.

Según las fuentes tricolores, quien supuestamente envía el mensaje es un exintegrante de La Banda del Parque que perdió poder dentro de la facción y que al momento de enviar el audio no se encontraba en condiciones normales.