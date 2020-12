"La injusticia molesta": el mensaje de la esposa de Gonzalo 'Chory' Castro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gonzalo Castro es uno de los jugadores de Nacional cuyos contratos vencían este 31 de diciembre y la entidad tricolor decidió no renovar. Luego de conocerse la decisión y de que el club emitiera un comunicado, la esposa del 'Chory' hizo su descargo en una publicación en sus redes sociales.

"La injusticia molesta, y cuando es grande mucho más", comenzó la carta de Luciana Beal en su Twitter que no tenía publicaciones desde hace mucho tiempo pero decidió dirigirse a la entidad tricolor.

El club hizo oficial la noticia este miércoles pero previamente hubo muchas especulaciones al respecto y los hinchas se habían manifestaron en redes sociales pidiendo por la renovación del 'Chory'; tanto que en tiendas albas llegaron a re-evaluar el tema.

Finalmente, Castro es uno de los jugadores que no continuará en el club al igual que Luis Mejía (ya se había despedido días atrás), Miguel Jaquet, Claudio Yacob, Agustín González, Rodrigo Amaral, Santiago Rodríguez (pasa a Montevideo City Torque), y Sebastián Fernández. Matías Suárez vuelve a Montpellier y Ayrton Cougo a Libertad de Paraguay. El único contrato que el club decidió renovar es el del préstamo de Felipe Carballo.

Nacional prescinde del "Chory" Castro, un especialista en anotar en clásicos By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Nacional prescinde del "Chory" Castro, un especialista en anotar en clásicos

“El sentimiento es de tristeza, luego de haber pasado por la rabia que generaron los comunicados de prensa días atrás entremezclando asuntos -que Gonzalo y yo tenemos muy claros y no es necesario aclarar nada públicamente cuando la relación se construye sobre pilares sólidos-", sostuvo Beal.

Junto a una foto de los dos, el mensaje continuó y se dirigió a su marido y al club: "ahora como siempre y más que nunca estoy a tu lado junto con Marti y Benja, y aunque la tristeza es grande porque no te mereces irte del club de tus amores por la puerta de atrás e involucrado en una basura que vaya a saber cuál es el trasfondo, quien la ideó y por qué..".

“El evento post-clásico lleva a tomar decisiones que quizás no priorizan aspectos deportivos”, había explicado el presidente de Nacional José Decurnex en declaraciones al programa partidario Pasión Tricolor.

Y la esposa de Gonzalo Castro no fue la primera en manifestar su disconformidad. "Qué ganas de dar nombres y no puedo", había escrito anteriormente la pareja de Gonzalo Bergessio, Daniela Recupero y el propio delantero también dejó en claro su parecer. "Yo no participé y no me gusta que se me ensucie", dijo el goleador tricolor.