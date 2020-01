Iniesta se va entusiasmando con ser técnico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Andrés Iniesta está de vacaciones por Barcelona. Y aseguró que aún no ve tan cerca su retiro después de haber ganado con su equipo, el Vissel Kobe japonés, la Copa del Emperador. “Desearía que mi vida futbolística acabara en el Vissel Kobe. No sé si me quedará fuerza para un año más, después de la temporada que afrontaremos a partir del día 24. Después ya se verá”, dijo Iniesta, quien ahora deleita a los nipones con su calidad.

“El tema de ser entrenador me va apeteciendo y volver al Barça es algo que me gustaría porque es mi vida. Pero ya se verá. De momento, quiero aprovechar al máximo lo que me queda dentro de las canchas”, afirmó en una conferencia de prensa donde promocionaba la marca de ropa que lo viste.

Tras cumplir con los pedidos de los niños que estaban presentes en el evento y como no podía ser de otra manera, habló sobre Barcelona y aseguró que lo sigue viendo como un gran equipo.



“El listón siempre está muy alto en Barcelona y los jugadores están centrados. Sigo viendo en el Barça un equipo que juega un fútbol distinto y con un estilo que me gusta y estarán como siempre, peleando por todo sin duda. Lo sigo viendo muy potente. El Barça siempre es favorito para todas las competencias”, señaló y se lamentó que su exequipo fuera derrotado en la víspera por Atlético de Madrid y no pudiera llegar a jugar la final de la Supercopa ante Real Madrid en Arabia.

Iniesta tampoco eludió referirse al regreso de Neymar al equipo. Y apostó por su fichaje. “Es uno de los mejores delanteros que hay en el mundo. Hoy y hace tiempo. Sería un grandísimo refuerzo para el Barça. Otra cosa es que sea necesario o no y si encaja o no”.

Luego le consultaron sobre la selección española y el diferendo entre Luis Enrique y su ex ayudante Robert Moreno. “Solo puedo desearle suerte a Luis Enrique y Robert Moreno porque los he tenido a los dos. Me alegro de forma infinita que el mister Luis Enrique esté entrenando a la selección y que puedan hacerlo bien en la Eurocopa”.