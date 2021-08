Ingleses se niegan a liberar a 60 jugadores extranjeros para partidos de septiembre: ¿y Cavani?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los clubes ingleses no liberarán a unos 60 jugadores extranjeros convocados para disputar partidos internacionales en septiembre, en países clasificados en zona de riesgo de coronavirus elevada, lo que les obligaría a guardar una cuarentena a su regreso, anunció este martes la Premier League en un comunicado.

La decisión, tomada "a regañadientes pero por unanimidad", afecta a "unos 60 jugadores (...) que debían viajar a 26 países de la lista roja" del gobierno inglés, precisó la liga argumentando que sería "totalmente irrazonable en las circunstancias actuales", según su presidente, Richard Masters, citado en el texto.

En la página del gobierno británico, Uruguay aparece en la última actualización de la lista roja. De mantenerse, Edinson Cavani (Manchester United) no podría viajar para defender a la Celeste.



¿Qué dicen en la AUF? Su presidente, Ignacio Alonso, indicó a Ovación que "no está claro" que el Matador no pueda venir a las Eliminatorias.



"Desde el punto de vista jurídico rige en todos sus términos la resolución de la FIFA y la obligatoriedad de ceder a los jugadores a las selecciones nacionales en esas fechas", explicó. El Ejecutivo de la AUF ya trabaja en este caso para poder conocer a ciencia cierta si el maestro Tabárez podrá tener o no al salteño a disposición.



Por su parte Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF, manifestó: "No recibimos ningún tipo de notificación, pero estamos analizando el caso".



Asimismo Tealdi señaló que la lista que maneja el gobierno británico no está actualizada y que de hacerlo, Uruguay saldría de la zona roja debido al descenso de contagios y fallecimientos de COVID-19.



De ese modo, se entraría en una disyuntiva: "En principio a Uruguay no lo afectaría, pero Perú sí está en zona roja con lo cual la consecuencia sería que tenga que hacer cuarentena cuando llegue a Inglaterra, pero él después (de Perú) vendría a Uruguay entonces hay que analizar bien la situación porque iría de un país que no está en zona roja".



En septiembre, Uruguay visitará a Perú en Lima el jueves 2 y luego será local en el Campeón del Siglo el domingo 5 y el jueves 9 ante Bolivia y Ecuador respectivamente.



Jugadas seis fechas, Brasil lidera la Eliminatoria con 18 puntos. Los otros tres seleccionados que hoy estarían clasificando de forma directa al Mundial serían: Argentina (12), Ecuador (9) y Uruguay (8).



Colombia, con los mismos puntos que Uruguay pero peor saldo de goles (0 y -2), iría al repechaje.



Completan la tabla: Paraguay (7), Chile (6), Bolivia (5), Venezuela (4) y Perú (4).