Inglaterra superó a España con un primer tiempo perfecto

El Benito Villamarín vio una de las derrotas más dolorosas de España en el último tiempo. No tanto por la trascendencia del juego, pese a que forma parte de la Liga de Naciones, sino por la superioridad que le impuso Inglaterra a la selección local, sobre todo en los primeros 45'.

Luego de 23 años, la "Furia Roja" volvió a jugar en el estadio del Real Betis, pero lo cierto es que la actuación no fue la mejor. El elenco de Gareth Southgate se impuso por 3-2 en un primer tiempo en el que fue una aplanadora y un complemento donde se encargó de mantener la diferencia, lo que de verdad fue peligroso.

Iban 16' cuando en un contragolpe certero Raheem Sterling puso el tanto de la apertura para la visita. El atacante del Manchester City quedó mano a mano con David De Gea y colocó la pelota en el ángulo, anotando un gol espectacular.

Pero la faena inglesa no terminó allí, porque a los 29' llegó el segundo. Harry Kane, de gran partido pese a que no anotó, dejó de cara al gol a Marcus Rashford que quedó mano a mano con su compañero del Manchester United. El delantero no se puso nervioso y definió de manera correcta para estirar la ventaja.

A los 38' ya era goleada y la cara de Luis Enrique en el banco de suplentes lo decía todo. Una nueva asistencia de Harry Kane le permitió a Raheem Sterling anotar su segundo tanto en el partido y el tercero para los ingleses que empezaba a sentenciar el cotejo.

A esa altura, parecía que si Inglaterra no saca el pie del acelerador podía terminar en goleada histórica, pero los de Southgate se frenaron, porque tenían buena diferencia y porque España inevitablemente fue en busca del descuento, y terminó sufriendo en varias pelotas.

Paco Alcácer, que sigue en gran racha, anotó el primer descuento y a partir de allí Inglaterra se cuidó más de lo que atacó y eso lo podría haber costado caro. Un par de atajada de Jordan Pickford y un gol insólito que desperdicia Rodrigo no permitieron que España se hiciera con un punto en su casa, pese a que Sergio Ramos, en la última pelota, selló el 2-3.