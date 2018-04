Inglaterra perdería a Oxlade-Chamberlain

Liverpool ya sabe que no contará con Alex Oxlade-Chamberlain en la revancha de la semifinal de la Champions League que disputará la próxima semana en el Olímpico de Roma, pero la mayor preocupación ahora se traslada al técnico del seleccionado de Inglaterra.



Gareth Southgate contaba con la presencia del futbolista de los "Reds" en la nómina final de los 23 mundialistas, pero la situación no es sencilla porque el propio entrenador de Liverpool, Jurgen Klopp reveló antes de los estudios que la lesión de rodilla es importante.



En caso de producirse, no será una baja cualquiera. El exfutbolista Steven Gerrard comentó en BT Sport que Oxlade-Chamberlain "es un jugador fantástico y está jugando el mejor fútbol de su carrera. Será un golpe fuerte si la lesión le demanda un largo plazo de recuperación, pero espero que no. Sabía que era una lesión desagradable cuando vi su cara".