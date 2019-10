El informe médico que casi deja a "Fede" Valverde fuera de Real Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No puede firmar, casi está desnutrido, su físico no va a aguantar", decía el informe médico que el Real Madrid hizo respecto a un joven uruguayo que jugaba en las inferiores de Peñarol y destacaba en la selección juvenil. Ese chico era Federico Valverde y su historia podría haber sido muy distinta si los dirigentes del Madrid no daban la espalda a esa recomendación.

Según informa el diario Marca, un solo partido del Sudamericano Sub 17 fue suficiente para que los merengues se convencieran de que el "Pajarito" tenía que estar en sus filas, pero antes de firmar el contrato se tenía que llevar a cabo la revisión médica pertinente.

La misma no fue muy convincente para los médicos que veían a un jugador que no parecía tener un físico como para jugar en el fútbol europeo. Si algo se ha notado en Valverde ha sido la evolución en este aspecto y fue gracias a que terminaron confiando en sus condiciones y le dieron la posibilidad de continuar en el club.

"Le ha costado romper ese caparazón de la timidez que le tenía preso, pero en cuanto ha asomado sus dos patas a través del cascarón, ha logrado asombrar a todos por su fútbol, su poderío y por la capacidad que tiene de abarcar terreno de juego", expresa el medio español.

De todas maneras, lo que más destaca hoy y lo que más sorprendió en España, respecto a lo que se dilucidaba, es la enorme potencia y plenitud física que se puede apreciar del uruguayo y de la que muchos dudaron en su momento.

"La presión de la dirección deportiva madridista fue decisiva para que, por una vez, se diera la espalda a la recomendación médica, algo que el Real Madrid agradecerá de por vida", agrega el medio español.