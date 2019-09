Infantino propone Liga Mundial de las Naciones y Mundial de clubes femenino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que consideró Francia 2019, el "mejor mundial de siempre" expuso 5 propuestas entre las que figuran la creación de estas dos nuevas competiciones que deben llevar al fútbol femenino al "siguiente nivel".

"He comentado que el Mundial de Francia fue el mejor de siempre. Pueden advertir que dije el mejor Mundial de siempre y no el mejor Mundial femenino de siempre. No fue un olvido. Fue el mejor Mundial por el impacto que tuvo en las emociones de los hombres y mujeres", destacó.

Infantino que consideró que el torneo de Francia "ha marcado un antes y un después" en el fútbol femenino, con 1.000 millones de espectadores que situaron al torneo en el "top", inmediatamente detrás de la Copa del Mundo masculina.

Por eso, el presidente de la FIFA pidió "un poco de valor" para llevar al fútbol femenino "al siguiente nivel", con 5 propuestas que llevará al Consejo del organismo que preside.

Entre ellas figura, ya aprobada, la ampliación de 24 a 32 selecciones del cupo para el próximo Mundial, cuya sede se elegirá en junio del próximo año, y para el que ya se han presentado 8 candidaturas.

Además, pidió la creación de una Liga Mundial de las Naciones, que ya propuso en Bahréin hace dos años y no salió adelante "pese al apoyo que parecía tener de presidentes y secretarios generales" de las asociaciones. "Lo traigo de nuevo, porque creo que hay que invertir en el fútbol femenino y merece una competición que llegue a todo el mundo y no solo a unos pocos países", indicó.

Junto a esta Liga de Naciones, Infantino quiere involucrar a los clubes en un Mundial. "No podemos pensar que el fútbol femenino se va a desarrollar solo con las selecciones. Hay que dar a los clubes razones para invertir en el fútbol femenino", expuso el dirigente de la FIFA que propondrá una competición de 2 o 3 semanas con 16 o 24 equipos que podría rotar por continentes.

Como cuarta propuesta, el presidente de la FIFA anunció que pedirá doblar la inversión en fútbol femenino hasta alcanzar los 1.000 millones de dólares en cuatro años, dado que la situación económica de la Federación Internacional "afortunadamente es sólida" y, finalmente, pidió una comercialización adecuada de un producto que interesa y que debe aumentar sus ingresos.

Puso como ejemplo que el primer partido de Inglaterra en el Mundial de Francia fue más seguido en el Reino Unido que la final de la "Champions" entre el Liverpool y el Chelsea o que los encuentros de la selección canarinha que capitaneó Marta fueron vistos por más aficionados brasileños que los del conjunto verdeamarillo de Tite que conquistó la Copa América.