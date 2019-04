Los indiscutidos de Nacional

Los siete cambios que realizó Álvaro Gutiérrez el martes por la noche dejó de manifiesto que hoy por hoy hay una brecha importante entre algunos titulares y los suplentes. Nacional decidió priorizar el Torneo Apertura y por esa razón colocó un equipo alternativo en su gran mayoría contra Cerro Porteño, en la derrota 1-0 por el gol de Víctor Cáceres.



Guzmán Corujo, Matías Viña, Gabriel Neves, Santiago Rodríguez y Gonzalo Bergessio en el presente entran en la categoría de titulares indiscutidos de Nacional, y de ellos sólo el zaguero y el centrodelantero fueron titulares en la Nueva Olla de Asunción.



Corujo lleva apenas tres partidos en el equipo porque con Eduardo Domínguez no llegó a debutar, ya que se consideraba que todavía no estaba pronto.



Desde que entró le dio mayor seguridad a la defensa y conformó la dupla con Felipe Carvalho, que es más desordenado y ha tenido algunas dificultades de concentración en la defensa de pelotas quietas aéreas; fue quien perdió la marca en el gol de Cerro Porteño.



Viña cambió el partido en Asunción. Desde su ingreso se vio lo mejor de Nacional en la cancha. Además, “Palito” Pereira -su suplente natural-sigue sin encontrar su mejor rendimiento y genera que la brecha entre uno y otro sea grande.



Los tricolores han encontrado regularidad en los rendimientos de Gabriel Neves y Santiago Rodríguez, dos de los mejores exponentes en el semestre.



Por último, Gonzalo Bergessio es otro de los “intocables”. Pese a que Octavio Rivero ha metido goles, el cordobés es un titular indiscutido.



Gonzalo Bergessio

Es capaz de generar peligro aún cuando el equipo no logra hilvanar jugadas de riesgo. Corre como un caballo y no da pelota por perdida. Nacional no tiene otro como él.