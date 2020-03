La indignación de Maxi López con Wanda Nara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Maxi López atacó en las redes sociales a Wanda Nara, su exposa, por la decisión que tomó de mudarse a Italia con sus hijos en plena crisis de propagación del coronavirus. El futbolista del Crotone, equipo de la Serie B de Italia, escribió en Twitter: "Trajiste a nuestros hijos de París al epicentro del contagio".

El delantero argentino de 35 años, defiende a sus hijos ante la actual esposa de Mauro Icardi, ex Inter hoy en el PSG, después de que Wanda Nara publicara en su perfil las fotos de los cinco niños en la casa de la familia Icardi en el lago de Como: los tres primeros (Valentino Gastòn de 2009, Constantino de 2010 y Benedicto de 2012) nacieron de la relación con Maxi López.

"Me gustaría saber con qué criterios se rompe la cuarentena de una pandemia mundial, en la que se pide a todos que no salgan y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia sin importar ningún tipo de consecuencia", escribió Maxi López.

"¿Qué te pasa por la cabeza en estos momentos cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hazlo por ellos porque hoy sos madre de 5 criaturas pero parece que no te das cuenta".