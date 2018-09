La indignación por Griezmann al quedar afuera del podio a mejor jugador

Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah nominados a ganar el premio The Best de FIFA a mejor jugador de la última temporada, una decisión no tomada por los dirigentes sino por hinchas, periodistas, entrenadores y capitanes de selecciones. Pero con grandes sorpresas: las ausencias de Lionel Messi y Antoine Griezmann para el premio que se entregará el 24 de septiembre en Londres.

El argentino y el francés habían estado en la lista previa de diez jugadores preseleccionados por el jurado de "FIFA Legends", integrado para la edición 2018 por Sami Al Jaber (KSA), Emmanuel Amuneke (Nigeria), Cha Bum-Kun (Corea), Fabio Capello (Italia), Didier Drogba (Costa de Marfil), Kaká (Brasil), Frank Lampard (Inglaterra), Lothar Matthäus (Alemania), Alessandro Nesta (Italia) Carlos Alberto Parreira (Brasil), Ronaldo (Brasil), Andy Roxburgh (Escocia) y Wynton Rufer (Nueva Zelanda).

EL DATO Messi afuera después de 11 ediciones seguidas La última vez que la "Pulga" quedó afuera de un podio a mejor jugador de la temporada tenía 19 años. Estuvo en 11 años seguidos, ya sea en el Balón de Oro o en los premios otorgados por la FIFA.

Los otros cinco nominados por los jurados habían sido Kevin De Bruyne (Bélgica y Manchester Citty), Eden Hazard (Bélgica y Chelsea), Harry Kane (Inglaterra y Tottenham), Kylian Mbappé (Francia y PSG) y Raphaël Varane (Francia y Real Madrid).

Las razones para incluir a Griezmann.

Cristiano Ronaldo fue campeón de la Champions League, al igual que Luka Modric que también llegó a la final del Mundial con Croacia. Mohamed Salah llegó con Liverpool hasta la final en búsqueda de la "orejona", además de ser el jugador revelación de la temporada en Europa. Por su parte, "Grizi" fue clave en el Atlético de Madrid campeón de la Europa League y Supercopa de Europa, además de una pieza decisiva de Francia en la Copa del Mundo.

Incluso Griezmann se llevó varias distinciones individuales por su participación en el último año. Fue el mejor jugador de toda la UEFA Europa League, torneo en el cual anotó dos goles en la final contra Olympique de Marsella en un total de seis tantos en todo el torneo (jugó ocho partidos). Fue el MVP de la final de Rusia 2018, en la cual anotó uno de los goles con los que Francia superó a Croacia. En la misma Copa del Mundo fue Bota de Plata por sus cuatro goles y Balón de Bronce luego de Modric y Hazard.

Pero también el francés fue partícipe directo de su selección y del Atlético en la mayoría de los goles que los llevaron al éxito. En la UEFA Europa League consiguió el difícil logro de anotar en todas las rondas, marcando en dieciseisavos contra Copenhague, en octavos ante Lokomotiv Moscú, cuartos con Sporting de Lisboa, semis ante Arsenal y el doblete en la final contra Olympique de Marsella. En la Liga 2017-2018 fue el máximo goleador y asistidor del club de Madrid con 19 goles y 9 asistencias. Además, en Rusia 2018 marcó o asistió en cada fase: en el grupo le metió un gol a Australia, en octavos marcó ante Argentina, en cuartos asistió y anotó contra Uruguay, en semis asistió ante Bélgica y en la final le hizo un gol a Croacia.

También fue uno de los pocos puntos altos del "colchonero" en la eliminación de la Champions League, como tercero del grupo y lo llevó a la Europa League. Y también la figura del club en una temporada de la Liga que terminó en la segunda posición, solo por detrás del Barcelona y por delante de su rival de todas las horas, el Real Madrid.

Su compañero de equipo y de selección que ganó todo con él, Lucas Hernández, sostuvo hace una semana que ve a su amigo como candidato principal a ganar el Balón de Oro que entrega el diario francés France Football. "Hace dos o tres años, no lo consiguió porque perdió la final de la Champions League y el Euro (en el premio terminó tercero). Con todo lo que ha hecho este año y todo lo que ha traído a su club y su selección, creo que es el candidato número uno", afirmó.

Poco tiempo después de darse a conocer el podio del premio The Best 2018, Atlético de Madrid tuiteó una foto de su jugador con los trofeos del Mundial, Europa League y Supercopa de Europa ganados en 2018 tomada en el estadio Wanda Metropolitano junto a la fase: "Sin palabras", mostrando la indignación del club.