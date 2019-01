Independiente en vilo por Martín Campaña

Jorge Sampaoli llegó para hacerse cargo de Santos y ya elevó la lista de sus pedidos. En ella está el nombre de Martín Campaña, el arquero, capitán y símbolo máximo del actual plantel de Independiente.

En el Rojo están preocupados porque —según informa el diario Olé— el equipo sufriría una baja difícil de cubrir. El conjunto de Avellaneda posee el 80% de la ficha de Campaña, por quien ya habría existido una primera oferta informal de 3 millones de dólares.

“Martín quiere cambiar de aire. El interés de Santos es real y estamos esperando su oferta formal. Ganó todo en Independiente y busca tomar otro rumbo. Tiene 29 años, una edad en la que tiene que dar un salto económico importante. Y además se trata de un club prestigioso que acaba de contratar a un técnico importante como Sampaoli”, explicó Flavio Perchman, representante del futbolista en declaraciones a Olé.

El delantero Emmanuel Gigliotti fue vendido al mexicano Toluca por 4 millones de dólares y en su caso no hubo oposición de Holan, ya que no había una buena relación entre ambos. Perchman aclaró que no es el caso de Campaña con el entrenador. “Martín está agradecido con Holan, se llevan muy bien; sólo quiere cambiar de aire”, aclaró.