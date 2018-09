La incógnita del "Memo": ¿Qué hará cuando vuelva Varela?

Los buenos rendimientos en Peñarol llevaron a Guillermo Varela a la Copa del Mundo. Su presencia en el plantel uruguayo que estuvo en Rusia prácticamente lo dejaba lejos de los aurinegros, porque seguramente algún equipo se iba a interesar en él.

Pasó el Mundial, donde no tuvo el rendimiento esperado, pasó todo el mercado de pases, viajó a Europa, pero Guillermo Varela no arregló con ningún club y por eso se quedará en Peñarol.

¿Problema o solución para el “Memo” López? “Yo quería contar con Varela, es un jugador de nivel de selección. A veces puede pasar lo que le pasó ahora”, expresó el entrenador en el programa Las Voces del Fútbol, de la radio 1010.

Es que ante la ausencia de Guillermo Varela las opciones parecían ser dos: Hernán Petryk y Giovanni González. Mientras que el primero venía de jugar en Chacarita, cedido por Peñarol, el segundo no había tenido mucho rodaje.

Tras la cesión de Petryk, se apostó a los juveniles de la casa y allí quien tomó protagonismo fue Ezequiel Busquets; protagonismo y también la titularidad.

La ausencia de González para el duelo contra Liverpool obligó al “Memo”a colocar al juvenil en el lateral derecho y lo cierto es que rindió. Cumplió bien con los objetivos que le planteó el cuerpo técnico y a partir de allí no salió más.

Pero la historia puede ser otra en el momento que Guillermo Varela regrese al plantel mirasol.

“Él va a venir a sumar y es bienvenido. La gente se preocupó cuando él se fue porque no había lateral derecho, pero al que le toque jugar lo hará de la mejor manera. Cuando se supo la noticia de su vuelta mi padre me escribió para que me quedara tranquilo, será una competencia sana”, expresó el propio Ezequiel Busquets en el programa Fútbol a lo Peñarol (Radio 1010 AM).

Es que Diego López tendrá uno de esos problemas que todos quieren tener: contar con dos jugadores que rinden en la misma posición y tener que decantarse por uno solo.

¿Qué aporta uno que el otro no? No cabe duda que Busquets ha mostrado una mayor vocación defensiva que Guillermo Varela durante estos últimos partidos. Si bien el juvenil ha ido al ataque e incluso llegó a la línea final en varias ocasiones, el lateral de la selección aporta otro tipo de llegada y un tándem que Varela ya tenía internalizado tanto con Fabián Estoyanoff como con Agustín Canobbio por la banda.

Lo que también favorece a Guillermo Varela es su experiencia, tanto dentro de la cancha, como con un plantel que se mantiene muy similar al de 2017, con el que se consagró campeón del Uruguayo ese año como titular.

El aspecto que le juega en contra al Guillermo Varela es la inactividad. Pese a que su estado físico es bueno y a que se mantuvo en constante movimiento, no jugar desde el 20 de junio le puede pasar factura y allí Busquets le saca ventaja.

Si los plazos se dan con normalidad, Varela podría estar frente a Danubio, en Jardines del Hipódromo, por la novena fecha del Torneo Clausura, pero claro está que dependerá mucho de la decisión que tome el entrenador.

Siempre quedará esa incógnita que se presenta en este tipo de casos: apostar a quien viene siendo titular, como Ezequiel Busquets, o jugársela por un hombre de mayor experiencia, como lo es Guillermo Varela.

Ambos cuando fueron llamados a jugar lo hicieron con buen nivel y eso es lo que abrirá una competencia, sana, pero competencia al fin. En este duelo, Giovanni González aparece como el tercero en discordia y es que los buenos rendimientos de Busquets lo relegaron fuera del once inicial y en caso de que Guillermo Varela retorne al plantel quedaría más relegado aún, aunque el “Memo” López le podrá dar la chance de adelantarse unos metros y ser recambio como volante; porque en el lateral hay una sola incógnita: ¿Ezequiel Busquets o Guillermo Varela?

"Cebolla" y Varela entre la selección y el clásico.

La situación no es sencilla y tanto los jugadores, como la selección y Peñarol, lo están considerando. Es que el próximo 12 de octubre Uruguay enfrentará a Corea y el 16 del mismo mes a Japón, ambos duelos como visitante, pero la particularidad del último choque es que sería un par de días después del clásico entre Peñarol y Nacional.

Si el Clausura y la Tabla Anual continúan con la misma tónica, el partido entre los grandes puede ser vital para las aspiraciones de ambos y si bien a priori los tricolores no tendrán jugadores citados, Peñarol perdería dos hombres muy importantes: Cristian “Cebolla” Rodríguez y Guillermo Varela.

Es cierto que todavía faltan seis fechas, pero no cabe duda tampoco que es un tema que debe desvelar a los dirigentes aurinegros que, pese a lo que significa que sus jugadores vistan la camiseta celeste, preferirían que se quedaran a disputar el duelo ante el tradicional rival. La decisión pasará por el cuerpo técnico de la Celeste, que no se sabe si comandará Coito o Tabárez, pero los jugadores están entre la espada y la pared.