Se impuso Macri y vuelve el fútbol para todos

Gol de Mauricio Macri. Mejor dicho, golazo. El Presidente de Argentina quiere transformar la forma de vivir el deporte en su país y, además, de bregar por una fiesta en paz, de comunicar que era “una gigantesca oportunidad para todos los argentinos de demostrar un nivel de madurez”, pidió que se revocara la medida de impedir la asistencia de público visitante a las dos finales de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate.

Y lo escucharon. El Ministerio de Seguridad de la Nación, como lo comunicó, a partir de la propuesta del mandatario, resolvió que los hinchas xeneizes y los millonarios puedan estar presentes en el estadio de su adversario de todas las horas.

“Habrá cuatro mil visitantes”, anunció el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo. Y no es número menor, porque es exactamente el doble de entradas que Boca le cedió a Palmeiras en el partido de ida del enfrentamiento por semifinales.

Cabe recordar que en aquel encuentro los hinchas brasileños se ubicaron en un sector de la tercera bandeja de la Bombonera. Dada la cantidad de localidades, esta vez probablemente la gente de River la ocupe por completo. Esto también es un detalle relevante, porque conlleva menos capacidad para los hinchas de Boca. Según lo explicó diario Olé es un hecho que “el codo sea usado como pulmón”.

Aunque la Directiva de Boca Juniors no veía con buenos ojos la determinación de compartir un sector de su estadio con el visitante, nada pudieron hacer contra la determinación oficial.

Para los xeneizes el problema mayúsculo radicaba en el hecho que no tiene lugar para la totalidad de sus 96.000 socios y ahora deberá entregar 4.000 localidades a River.

Del lado de River, por su parte, el presidente Rodolfo D’Onofrio transmitió tranquilidad. En declaraciones a Radio Continental expresó: “Si el presidente está convencido de que haya público visitante, nosotros estamos tranquilos”.

Además, agregó: “Acá no hay ninguna guerra, será una final apasionada, tenemos que disfrutarla y bajar la locura”.

Definido el asunto, hay que ir muy atrás en el tiempo para encontrarse con partidos entre estos dos equipos que hayan tenido a la hinchada del visitante presente.

La última vez que sucedió fue en La Bombonera. El partido correspondió a la fecha 12 del Torneo Final y se llevó adelante el 5 de mayo de 2013.

El cotejo terminó igualado en un tanto por bando y el gol del local lo convirtió el delantero uruguayo Santiago Silva. Para River anotó Manuel Lanzini. La afición recuerda más a este cotejo por la expulsión de Ramón Díaz, quien al retirarse de la cancha tuvo un cruce con la hinchada de Boca. Mientras le gritaban que él era de la “B”, el entrenador respondía con su dedo índice que él no había descendido.

La última vez, en tanto, que en el Monumental de Núñez hubo hinchas de Boca fue el 28 de octubre de 2012 por el Torneo Inicial. Primer clásico después del regreso de River a Primera división y terminó con igualdad en dos tantos por bando. Para los millonarios convirtieron Leonardo Ponzio y el uruguayo Rodrigo Mora y para los boquenses lo hicieron el charrúa Santiago Silva y Walter Ervitti. A River lo orientaba Matías Almeyda y a Boca Julio César Falcioni.

Otro mensaje de paz. Para acompañar el mensaje de Macri y de D’Onofrio, Marcelo Gallardo inició ayer la conferencia de prensa remarcando: “quiero transmitir un mensaje de paz, más allá del hecho histórico de enfrentarnos con el rival de toda la vida es un acontecimiento único. Es un espectáculo deportivo y tenemos que vivirlo así. ¿Por qué tener que hablar de si estamos preparados o no como sociedad? Debería ser normal. Si no lo es, transmitamos el mensaje de que es un partido de fútbol con matices y condimentos, con situaciones que van a transmitirse en todos estos días. Pero no tiene que ir más allá de eso”, aseguró el “Muñeco”.

Para el entrenador de River Plate es un mensaje erróneo hablar de “vida o muerte”, cuando simplemente se trata de un “espectáculo deportivo”. “El mundo futbolístico va a estar observándolo y es el mensaje que tendríamos que pasar todos, más allá de si hay público visitante o no. Los que vayan serán poquitos y afortunados de ir, porque estamos hablando de millones de hinchas. Y no podemos detenernos solo en esos. Hay que pensar que es un espectáculo deportivo y no pasa más de ahí. El que salga vencedor tendrá la gloria absoluta, y el que no seguirá peleándola. Esto es así. No es de vida o muerte, ese es un mensaje erróneo y muy malo para nuestra sociedad”, dijo.

River juega la final y suspensión fuerte a Gallardo

Conmebol rechazó el pedido formal que realizó Gremio para pasar a la final de la Copa Libertadores. Por otra parte, quien sí sufrió una sanción grande es Marcelo Gallardo. Con todo, si es campeón dirigirá en el Mundial de Clubes.

“Somos unos privilegiados”

"Estos partidos serán históricos, únicos. Es la final que todo futbolista quiere jugar. Somos unos privilegiados, hicimos un esfuerzo único y estamos orgullosos por lo logrado hasta aquí. Llegamos con muchas condiciones y con muchas ganas”, dijo el boquense Ramón Wanchope Ábila.

La final en Mendoza

El 14 de marzo, en Mendoza, el Superclásico enfrentó al Boca ganador del Campeonato 2016/17 y al River campeón de la Copa Argentina 2017. En el Malvinas Argentinas la alegría fue para Millonario, que se impuso 2-0 con goles de Gonzalo Martínez (penal) e Ignacio Scocco.

El gol fantasma

El 22 de diciembre de 1976, Boca Juniors y River Plate definían el Nacional en la cancha de Racing. El conjunto de la Ribera se coronó campeón tras imponerse 1-0 con un golazo de tiro libre de Rubén Suñé (bautizado como “el gol fantasma”) que tomó por sorpresa a Ubaldo Matildo Fillol.

“La final la juegan los mejores”

“La final se va a preparar con la seriedad y responsabilidad que se juegan este tipo de partidos. La final de la Libertadores la juegan los mejores y ahí está Boca. Debemos prepararnos y mentalizarnos para hacer nuestro juego e imponernos ante River”, dijo Guillermo Barros Schelotto.