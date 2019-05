Los impresionantes números del Ajax como visitante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La victoria del Ajax ante el Tottenham por 1 a 0 en Londres en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League significa una ventaja para el equipo holandés de cara al partido de vuelta, pero no solo eso.

Ese triunfo por la mínima diferencia quiere decir que los holandeses han sido el rival más difícil para ser local. No, no es un error en el texto. Durante la temporada 2018/2019, ser local ante el Ajax fue sinónimo de peligro.



Todo comenzó en la segunda ronda de clasificación, el 1° de agosto de 2018. En Holanda, Ajax había derrotado al Sturm Graz austríaco por 2 a 0 y visitaba el Merkur Arena con comodidad. Terminó siendo victoria por 3 a 1 de los holandeses.



En la tercera ronda de clasificación, el rival era el Standard de Lieja. En la ciudad belga se disputó el partido de ida y fue 2 a 2. En Holanda ganó el Ajax 3 a 0.



Luego llegó el playoff de clasificación y al Ajax le tocó medirse al Dínamo de Kiev. Tuvieron que viajar a la fría Ucrania y empataron 0 a 0. La vuelta fue toda de los holandeses y vencieron 3-1.



Luego de cruzarse con tres rivales, finalmente clasificaron a la fase de grupos. Allí tuvieron tres partidos como visitantes. El primero fue ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena y fue empate 1 a 1. El segundo encuentro fue ante el Benfica portugués en el Estadio Da Luz y también fue 1 a 1. El tercer partido fue un viaje a Atenas para enfrentar al AEK. Ganó el Ajax 3 a 0.

Llegaron los octavos de final y el Ajax caía de local ante el Real Madrid por 2 a 1. Pero el fuerte de este equipo aparece cuando es visitante. En el Santiago Bernabeu, el mismo escenario que ha sido testigo de tantos triunfos y títulos del madridismo, Ajax goleó 4 a 1 al elenco merengue y avanzó a cuartos de final.



Tocaba enfrentarse a Juventus y a Cristiano Ronaldo. Un empate en Ámsterdam obligaba a los dirigidos por Erik ten Hag a salir a ganar en Italia. Y así lo hicieron. Fue victoria por 2 a 1 en el Juventus Stadium. Los holandeses volvían a hacer llorar a una hinchada local, como venía sucediendo desde la etapa de clasificación.



Quedan cuatro equipos en la Champions League y el Ajax es uno de ellos. El rival más difícil para ser local. No, no es un error en el texto. Durante la temporada 2018/2019, ser local ante el Ajax fue sinónimo de peligro. El Tottenham Hotspur no se había dado cuenta y terminó perdiendo en su cancha por 1 a 0.



No importa si sale campeón ni si logra clasificarse a la final. Ninguno de sus nueve rivales pudo ganarle en sus propios estadios, con suerte rescataron un empate.



El Ajax, ese equipo joven en edad pero experimentado en duelos europeos, el sorprendente veterano de mil guerras ha logrado ser imbatible como visitante.