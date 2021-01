El impresionante trabajo que hizo Valladolid para que su campo pasara de blanco a verde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Valladolid cayó el domingo 1-0 de local con Valencia por LaLiga y se encuentra en una zona complicada de la tabla. No fue un buen día desde lo deportivo, pero el orgullo del club por estas horas pasa por otro lado: por la forma en que presentó su estadio para el encuentro.

Filomena, la intensa y fatal tormenta de nieve que azotó gran parte de España, también dijo presente en Valladolid. Eso hizo que el estadio José Zorilla amaneciera completamente blanco, con varios centímetros de nieve sobre el campo. Sin embargo, a la hora 17, cuando se echó a rodar la pelota, la cancha estaba completamente verde.

Un gran trabajo de los funcionarios del club permitió retirar la espesa capa de nieve que había no solo sobre el campo, sino también en varias partes de la tribuna, más allá de que no era tan necesario limpiar esto último pues no habría público.

Con palas, maquinaria y lámparas de calor, pero sobre todo con una gran entrega humana, se consiguió dejar el campo de juego de manera impecable.