El momento divertido entre Messi y Cristiano Ronaldo en la gala de la UEFA

La gala de la UEFA de este jueves, en la que se entregó el premio al mejor Jugador del Año y se realizó el sorteo de la Champions League, tuvo lugar para un inolvidable diálogo que tuvo como protagonistas a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo.

La presentadora de la noche Reshmin Chowdhury se acercó a los dos futbolistas que estaban sentados al lado de Virgil van Dijk, quien finalmente los terminó superando en la nómina al galardón principal, para tener una charla distendida en la cual ambos futbolistas hablaron bien del otro.

Luego de unas palabras del portugués sobre su última temporada, la primera en la Juventus y en la cual ganó la Liga de Naciones de la UEFA, Chowdhury le consultó a Messi si extrañaba a CR7. "Era una rivalidad linda porque estaba en el Madrid, ahora está en un gran equipo", contestó el argentino.

Enseguida la consulta se la trasladó a Ronaldo, que dijo: "Estaba loco. Compartimos el nivel por 15 años, yo y él, no sé si eso ha pasado alguna vez en el fútbol. Los mismos tipos al mismo nivel todo el tiempo. Entonces, no es fácil. Y por supuesto tenemos una buena relación, no cenamos juntos todavía pero puede ser en el futuro".

​"Por supuesto extraño jugar en España. Tuvimos esa 'pelea' los últimos años lo cual es bueno, él me empujaba a mí (para mejorar). Es bueno ser parte de la historia del fútbol, y por supuesto él está ahí también", agregó luego Cristiano.

Finalmente la presentadora le preguntó a los cracks sobre su retiro. "Es dos años más joven que yo, pero creo que me veo bien para mi edad, no estoy mal. Entonces debería estar aquí el año próximo, y en dos años y en tres años. Entonces, las personas que no les gusto van a verme acá", dijo Ronaldo.