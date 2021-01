El imparable Luis Suárez va camino a sus 500 goles

No necesita entrar tanto en juego. Ni siquiera sacar muchos remates al arco. A Luis Suárez, que cumplió 34 años, le alcanza con robar una pelota, recibir un pase o estar atento al error defensivo para sumar más goles. El salteño está imparable y Atlético de Madrid disfruta este momento esplendoroso del goleador uruguayo en la red porque sus goles dan puntos.

Como lo hizo en el Wanda Metropolitano para dar vuelta el partido ante el Valencia y confirmar, una vez más, que no hay centrodelantero que sea capaz de superarlo en la LaLiga española. Lo sabían todos, menos Josep Maria Bartomeu y Ronald Koeman, la sociedad que se formó para echar al “Pistolero” por la puerta de atrás.

“Lucho” no perdona. Está implacable e imparable. Con nada más que 18 remates al arco metió doce goles y, además de liderar la tabla de goleo del certamen junto al atacante del Sevilla Youssef En-Nesyri, está en camino a conseguir un gran hito en su carrera deportiva: los 500 goles en partidos oficiales.

Con su duodécima celebración en este campeonato ahora tiene 493 tantos, por lo que siete conquistas más le darán ese lugar de enorme privilegio en la historia del fútbol mundial.

By Pablo Cupese

La forma en la que alcanzó este gran número de celebraciones por goles propios comenzó con los 12 que anotó con Nacional, a los que le siguieron 15 con el Groningen y 111 con el Ajax (no 119 como se refirió en algunos medios). Después anotó 82 tantos con la camiseta del Liverpool y terminó agregando los 198 con el Barcelona, cifra que le permitió quedar en el podio histórico del club blaugrana. Luis tiene 63 tantos con la camiseta de la Selección uruguaya y ahora le agrega los que está marcando con los colchoneros.

Su racha, por otra parte, promete ayudarlo para que la celebración de ese número redondo no se demore mucho, porque hoy el salteño está en un promedio de conquista muy emparentado a su mejor campaña.

Las estadísticas dicen que está en su mejor promedio goleador desde la temporada 2015/2016 cuando metió un total de 40 goles. En esa campaña hizo 1,14 goles cada 90 minutos de juego. Ahora está en 0,96.

Con estos doce tantos que suma con la camiseta rojiblanca, Suárez llevó su cuenta personal en LaLiga española a 159 tantos, lo que contribuyó para seguir creciendo en el ranking histórico del torneo.

En efecto, ahora Luis está en el puesto 18 y nada más que a un gol de Luis Aragonés, que en 360 partidos metió 160 goles. El otro que próximamente también será superado por el delantero de la Celeste es el camerunés Samuel Eto’o, quien ocupa el puesto 16 con 162 anotaciones. Ese número lo consiguió con sus 54 goles para el Mallorca y sus 108 para el FC Barcelona.

Su sed insaciable de red, por cierto, es lo que está haciendo que el Atlético de Madrid sea un equipo absolutamente diferente al que antes tenía Diego Simeone. Esto lo volvió a reconocer el “Cholo” Simeone en la conferencia de prensa posterior a la victoria alcanzada sobre el Valencia. “Hay futbolistas que nos han dado un poco más de posibilidades para poder proponer otras situaciones de juego”, dijo y no precisaba agregar más para demostrar que se refería al número 9.

datos

Lo que dijeron o escribieron

El mejor del torneo.

“El uruguayo aprovechó un regalo de João Félix y batió al arquero del Valencia. Un gol de delantero centro puro, ahora mismo el mejor del campeonato. Suárez apenas había tocado la pelota, perodecidió el choque”, dijo As.



Insaciable Suárez.

“Futbolista de área de los que no quedan, de los que se cotizan a precio de oro por la brillantez con la que resuelve las ocasiones donde otros sólo encuentran dificultades”, escribió diario Marca sobre Luis Suárez.



13 goles a Valencia.

“Luis Suárez no encontró mejor forma de celebrar su 34º aniversario que definiendo raso al palo más lejano de Doménech, marcándole así a su rival favorito: 13 goles en los 15 partidos que les ha enfrentado”, escribió Sport.



El mejor de todos.

“Siempre hemos pensando que Luis Suárez era el mejor delantero centro que había en Europa,tenemos la suerte de que esté con nosotros, y todos contentos y felices”, dijo Enrique Cerezo, presidente del “Aleti”.