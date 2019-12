Con la ilusión intacta: Progreso y Plaza juegan con chance de ganar el Clausura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Progreso y Plaza Colonia realizaron muy buenas campañas en la temporada y ambos llegan a la última fecha con posibilidades de alcanzar el título del torneo Clausura, aunque no dependen solamente de sí mismos.

Los gauchos visitarán a Defensor Sporting en el Franzini, mientras que los colonienses irán al Roberto a enfrentar a Racing, que se juega la vida.



Progreso está tercero en la tabla del Clausura con 30 puntos, uno menos que Nacional y Peñarol. Y para ser campeón necesita ganarle a Defensor Sporting y que los dos equipos grandes empaten o pierdan en sus respectivos partidos (Nacional con Juventud y Peñarol con Cerro Largo).

Plaza Colonia, por su parte, está cuarto en la tabla de posiciones donde suma 29 puntos. Para festejar el título necesita vencer a Racing; que pierdan Peñarol y Nacional y que Progreso empate o caiga frente a los violetas.

Los gauchos, que igualaron frente a Peñarol en su casa en la última fecha, llegan con todo su poderío al juego del Franzini dado que el técnico Leonel Rocco cuenta con todos los futbolistas a la orden. No tiene lesionados ni suspendidos.



Enfrente estará Defensor Sporting, de temporada irregular. Los violetas están décimos en la tabla Anual, afuera de la zona de clasificación a las copas. Para mantener la ilusión de jugar la Sudamericana deben vencer a Progreso y esperar otros resultados.



El capitán violeta, Martín Rabuñal, está con una sobrecarga muscular y es probable que no pueda jugar ante los gauchos. En ese caso sería Gonzalo Nápoli quien se ubique en la mitad de la cancha justo al “Tata” Álvaro González.

franzini Defensor Sporting-Progreso 20:30 horas Defensor Sporting: S. Fuentes, M. Gómez, H. Menosse, G. Álvarez, J. González, Á. González, G. Napoli, I. Laquintana, L. Boggio, A. Rodríguez y M. Pavone.

DT: Ignacio Risso.

Progreso: N. Pérez, E. Zeballos, E. Gularte, G. Castillo, M. Loffreda, M. Riquero, G. Andrada, A. González, L. Sosa, E. González y G. Alles.

DT: Leonel Rocco.

Árbitro: Leodan González. Asistentes: Miguel Nievas y Gustavo Márquez Lisboa

SIN WALLER. Plaza Colonia, mientras tanto, llega al partido ante Racing sin uno de sus mejores futbolistas. Facundo Waller sumó cinco tarjetas amarillas y se perderá el trascendente juego ente los de Sayago. Su lugar en el equipo de Matías Rosa será seguramente ocupado por Agustín Miranda.



Los colonienses ya tienen la clasificación a la Sudamericana en el bolsillo hace varias fechas, pero llegan a la última fecha muy molestos porque consideran que no se los tuvo en cuenta. Es que los equipos que tienen chance de ser campeones del Clausura, léase Peñarol, Nacional y Progreso jugarán por la noche, mientras que ellos lo harán por la tarde. O sea que los que jueguen por la noche lo harán conociendo el resultado de Plaza Colonia.

De todas maneras, no se plantearon la posibilidad de no presentarse a jugar la última fecha. “Nos duele más la discriminación que el horario en el que nos marcaron el partido. No nos dejan jugar en igualdad de condiciones y que nadie sepa de antemano que pasó con nuestro partido”, dijo el director deportivo del club, Carlos Manta.



“Nos sentimos discriminados y eso es lo que más nos duele, pero ¿cómo no nos vamos a presentar a jugar? Eso es algo que no corresponde, porque aún en una situación que no es justa tenemos posibilidades de acceder al título”, añadió Manta.

El partido no será sencillo para los dirigidos por Matías Rosa, porque Racing se juega la vida en el mismo. Los dirigidos por Eduardo Favaro, necesita ganar y esperar el resultado de Boston River con Danubio para poder quedarse en la A. Sólo le sirve ganar y que Boston River pierda. En caso contrario acompañarán a Rampla Juniors y Juventud de Las Piedras el año que viene en Segunda División.



Si bien Favaro no tiene lesionados en su plantel, no podrá contar con Diego Arismendi ni Gonzalo Sena, ambos suspendidos.

Roberto Racing-Plaza Colonia 17 horas VTV Racing: D. Melián, A. Silva, R. Brasesco, L. Zazpe, G. Ferreyra, I. Nicolini, M. Barrios, A. Rodríguez, M. Araújo, N. Sosa y N. Royon.

DT: Eduardo Favaro.

Plaza Colonia: N. Guirin, H. Ruiz Díaz, M. Risso, F. Pérez, Y. Calleros, E. Redín, M. Caseras, A. Miranda, L. Suhr, N. Dibble y C. Waterman.

DT: Matías Rosa.

Árbitro: Daniel Fedorczuk. Asistentes: Daniel Barreiro y César Sebastiani.

EL BOSTON. Boston River llega a la última fecha, en la que recibe a Danubio en Florida, con más posibilidades que Racing de quedarse en Primera. Martín García tiene a todos los futbolistas a disposición para el trascendente juego.



Danubio intentará cerrar de la mejor forma un campeonato para el olvido. Los de la franja están decimoprimeros en la Anual, una posición insólita para ellos. Además, tienen a Paiva lesionado y a Martiñones suspendido.