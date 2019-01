Una igualdad que lo hará analizar mucho a Diego López

Hay mucho a tener en cuenta luego de la primera presentación de Peñarol en el 2019 que terminó con una igualdad 2-2 ante el Miami United. Es cierto, fue el primero, había un jugador que estaba debutando, otros que no habían tenido mucho rodaje y otros que volvieron al club luego de haber jugado el 2018 en otros equipos.

Es cierto que aunque había una base del plantel campeón del Uruguayo en 2018, Diego López rotó mucho y mezcló los jugadores para que se movieran posibles titulares con posibles suplentes.

Es cierto también, que hubo jugadores que aprovecharon la oportunidad que les brindó el técnico y otros que deberán mejorar si aspiran a ser uno de los jugadores que el "Memo" utilizará durante el año.

Es cierto, para finalizar, que Peñarol debería haber ganado. Por méritos y por el rival que tuvo enfrente. El principal pecado mirasol estuvo en no liquidarlo y en no poder mantener el buen ritmo que había tenido en la primera mitad donde si el aurinegro se iba 4-0 arriba estaba perfecto.

PUNTOS ALTOS. Hay que tener en cuenta que pese a la igual, que puede ser considerada como sorprendente, hubo jugadores que iban a ser seguidos más que otros. De esos que podrían ser seguidos de cerca, en lo que fue la primera parte hubo dos que se destacaron: Jesús Trindade y Rodrigo Piñeiro.

La única incorporación que hizo Peñarol hasta el momento para el plantel principal (porque Mathías Pintos llegó desde Liverpool para jugar en Tercera) tuvo un debut bueno. Su rendimiento tampoco fue excelente, pero fue poco exigido en los primeros 45' y eso le permitió demostrar una de las cualidades que lo identifican: ir al ataque. El exRacing lo hizo con mucho criterio y generó buenos circuitos con Fabián Estoyanoff. Eso sí, cuando le tocó pasar a jugar de zaguero (que no es su puesto habitual) no la pasó bien y su rendimiento disminuyó.

Por su parte, el "Loly" demostró que puede ser un jugador muy importante en el plantel. Tal vez no para ser titular, pero sí para ganarse un lugar en el banco de suplentes y transformarse en uno de los recambios cuando los partidos no se abren o cuando el aurinegro debe jugar de contragolpe. Velocidad y mucho olfato de gol fue lo que demostró el juvenil que llegó desde Miramar Misiones y que vuelve a entrar en la consideración del "Memo".

De hecho, fue el responsable de que Peñarol se fuera ganando al descanso porque a los 4' y a los 39' marcó los tantos mirasoles que le estaban dando la ventaja al equipo uruguayo que jugaba su primer juego de esta pretemporada.

Uno de los que seguramente no estaba en la lista de los que "están a prueba" era Ignacio Lores. Pese a que no tuvo grandes desempeños en el Uruguayo pasado, el volante se quedó con ganas de pelear su lugar y de demostrar que las lesiones le jugaron una mala pasada en la temporada que lo tuvo anotando uno de los goles más importantes de la misma, ante Defensor Sporting. Si mantiene el nivel que demostró en el duelo ante Miami seguramente tendrá una consideración mayor por el entrenador, sobre todo cada vez que se asoció con Rodrigo Piñeiro, una sociedad que sin duda hizo que cada uno mostrara un gran nivel.

Por último lo que ya se conoce. Fabián Estoyanoff volvió a ser desequilibrante por la banda, Cristian Rodríguez hizo jugar al resto y Fabricio Formiliano fue seguro en el fondo, aunque en la primera parte le llegaron poco a Peñarol.

PUNTOS BAJOS. Así como muchos aprovecharon la chance, otros deberán tener en cuenta que los partidos que vienen de pretemporada pueden marcar mucho. Estos son los casos de jugadores de los que se esperaba mucho más como son los casos de Gastón Rodríguez y Yeferson Quintana.

El delantero, que tuvo una molestia durante la semana, no pudo desequilibrar en el ataque. Se lo vio un tanto perdido en el campo de juego y pese a que contó con una chance muy clara de gol, donde tocó por arriba del arquero y un defensa se la sacó en la línea, no disputó un partido de esos que se le esperan a un jugador como Rodríguez en el que siempre se ha puesto mucha fe, desde la dirigencia, desde los técnicos que lo han tenido y desde los hinchas por las abundantes muestras de cariño hacia el club que tuvo.

El otro caso es el del zaguero que solamente disputó el segundo tiempo. Es cierto que compartió zaga con un jugador que no es habitual en esa posición, como Jesús Trindade y con un lateral por su banda que tampoco suele jugar allí, Franco Martínez. De todas maneras, el "Vaca" por el que también se apuesta mucho tuvo varios errores en la defensa.

El último, que ya es un déficit grupal, es el juego aéreo. A Peñarol le convirtieron dos goles casi idénticos con un minuto de diferencia y por arriba. Primero es Franco Martínez quien no puede con Fuenmayor y luego es Gabriel Fernández quien no llegó a despejar y por detrás apareció Nurse para poner así el 2-2 final.

JUVENILES. Enzo Martínez comenzó como titular junto a Fabricio Formiliano y no tuvo un mal rendimiento aunque, como sucedió en la primera parte, Peñarol prácticamente no fue exigido.

Adriano Freitas se mostró seguro bajo los tres palos, mientras que Thiago Cardozo tuvo poco para hacer en los dos goles del Miami ya que uno fue un cabezazo a quemarropa y el otro muy bien direccionado.

Franco Martínez no concluyó un buen juego, pero ante la falta de un lateral derecho se tuvo que acoplar a jugar en esa zona donde no es habitual verlo, mientras que Brian Rodríguez pasó bastante desapercibido y no pudo entrar mucho en juego con la pelota.

Facundo Torres jugó los últimos doce minutos y con la desesperación de que a Peñarol recién le habían igualado el juego por lo que poco pudo demostrar, aunque logró triangulaciones con los mediocampistas.

LESIÓN. En el primer tiempo, ya que Miami no llegaba, la principal preocupación pasó por Kevin Dawson. El arquero aurinegro chocó con un rival y quedó sentido. Por precaución fue retirado y en su lugar ingresó Adriano Freitas.

Pese al golpe, la sanidad aurinegra informó que solo salió por precaución y que sufrió un traumatismo en dorso del pie. La jugada implicó que el arquero sufriera una plancha sobre uno de sus pies.

MIAMI UNITED 2-2 PEÑAROL

Gol: 1-0 4' R. Piñeiro, 2-0 39' R. Piñeiro (P); 76' Fuenmayor, 77' Nurse (MU)

Miami United: Peterson; Gordon, Pierre, Skiadas (66' Lamuno), Schenfeld (61' R. González); González, Tejera, Ochoa, Del Río; Perea (60' Bazan) y Privitera.

Peñarol: Kevin Dawson (18' A. Freitas); Jesús Trindade, Fabricio Formiliano, Enzo Martínez, Rodrigo Rojo; Fabián Estoyanoff, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Ignacio Lores; Rodrigo Piñeiro y Gastón Rodríguez.

Para el segundo tiempo, Peñarol formó con: A. Freitas (55' T. Cardozo); F. Martínez, Y. Quintana, J. Trindade, L. Hernández; G. González (78' F. Torres), M. Novick, W. Gargano, A. Canobbio; B. Rodríguez y G. Fernández.