Ignacio Sienra: "Hubo una operación"

El camino hacia las elecciones de Nacional tuvieron su primer cimbronazo con el alejamiento de Ignacio Sienra, quien se bajó de la candidatura a la vicepresidencia del club.

Es que tras una columna de opinión que Sienra escribió el martes 9 de octubre en El País y la polémica que se generó, Compromiso Nacional comunicó ayer el alejamiento de su candidato a la vicepresidencia.

“Yo sabía que el ambiente del fútbol no era el mejor porque de alguna manera ya lo había vivido con mi padre (el Dr. Rodolfo Sienra Roosen), que fue Secretario General tres años y presidente luego también por tres años, pero el compromiso mío era con José y se venían haciendo cosas muy buenas. Pero bueno... pasó esto y hay que dar vuelta la página rápido para no dañar a Compromiso Nacional”, le dijo Ignacio Sienra a Ovación.

Al ser consultado sobre si cree que hubo una operación en su contra, Sienra no dudó: “Evidentemente hubo una operación. No tengo ninguna duda. Yo hace seis años escribo columnas y siempre lo hice desde el lado blanco y opositor. Algunas veces toqué temas que no eran de política, escribí columnas muy fuertes y particularmente esta última era jocosa, tiene un toque de humor porque arranco con un mensaje que me llegó por WhatsApp desde otro país y que lo quise volcar a Uruguay, pero con una cuota de humor, porque no me considero una persona de ultra derecha ni facho”.

Sienra explicó además que “yo cuando escribo no lo hago pensando que soy precandidato a la vicepresidencia de Nacional. Es más, Nacional tiene una tradición pluralista y nunca, ni en la época de mi padre ni ahora, se miró por encima de un partidarismo político porque el club siempre estuvo por encima de todo eso”.

El día después de publicada la columna “Soñar es gratis” en El País, Sienra planteó su alejamiento de Compromiso Nacional y la decisión fue aceptada, pero no todo quedó muy claro: “La decisión la puse arriba de la mesa y se hizo todo muy rápido. Tal vez por eso no es un comunicado que comparta en su totalidad. Tiene una falencia tremenda porque dice que no hay que mezclar lo político con lo deportivo y justamente mi bajada es por un tema político cuando el club está por encima de los partidarismos”.

Por último y tras no haber marcha atrás, Sienra cerró diciendo: “Mi amistad con José (Decurnex) no cambió y es más, creo que después de toda esta situación hasta se va a ver fortalecida”.

IGNACIO SIENRA x 3

¿Cómo se siente después de lo sucedido?

Triste por tener que dejar a un amigo, pero tranquilo y hasta te diría aliviado en cuanto a lo que es el ambiente que pude ver en estos dos meses en el fútbol.

¿Cree que hubo algo más allá de la columna para decidir su salida?

Hace seis años que escribo columnas en El País, algunas incluso más fuertes que esta en cuestión. En Nacional nunca se miró por encima de un partidarismo político, entonces esto que ocurrió ahora no me cierra mucho.

¿Qué cosas no le cierran?

Nosotros con José (Decurnex) veníamos haciendo las cosas muy bien y esto de alguna manera es una operación, sin ninguna duda. Sé desde dónde viene el tema, pero no le hace bien a Compromiso Nacional ni al club estar hablando de nombres propios.

OFICIALIZADO Alejandro Balbi, candidato a vicepresidente

Compromiso Nacional oficializó ayer por la tarde la candidatura de Alejandro Balbi a la vicepresidencia de Nacional junto a José Decurnex. “Estaba en el exterior, volví y me tomó por sorpresa, pero José tiene todo mi apoyo”, dijo Balbi.



lanzamiento Lista 20

La fórmula José Fuentes y Pablo Durán tendrá el próximo jueves 18 de octubre el lanzamiento oficial con la presentación de la Lista 20. El evento se llevará a cabo en el Hotel NH Columbia a partir de la hora 12:30.