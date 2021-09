Delegación de Peñarol llegó a la AUF para reclamarle al Ejecutivo la remoción del Departamento de Arbitraje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego del comunicado emitido por Peñarol la semana pasada en el cual reclamaba la remoción del Departamento Arbitral, una delegación llegó este miércoles a la AUF para reunirse con el Comité Ejecutivo y hacer formal y en persona su exigencia.

Para dar una imagen de solidez en su postura institucional, por Peñarol concurrieron cuatro consejeros, uno en representación de cada una de las agrupaciones que componen el consejo directivo: el presidente Ignacio Ruglio, el secretario Evaristo González, Guillermo Varela y Rodolfo Catino. A ellos los acompañó el delegado Gonzalo Moratorio.

La caldera empezó a calentarse en la pasada temporada. Entonces, algunos fallos en cancha generaron molestia de Ignacio Ruglio, en su momento consejero y hoy presidente de Peñarol. Tanto fue así, que apenas asumió mantuvo un reunión con Gastón Tealdi, integrante del Ejecutivo de la AUF en representación de la institución, y evaluaron juntos la posibilidad de que dejara el cargo, aunque finalmente se decidió que continuara. Pues bien, el tema vuelve a estar sobre la mesa.

Amenaza de crisis en el Comité Ejecutivo

En su comunicado, Peñarol también solicitó que no se le nombre más para sus partidos a los internacionales Andrés Cunha y Christian Ferreyra, lo que generó la respuesta de Audaf (gremio de los árbitros) expresando que no aceptaría ninguna "limitación ni desde lo laboral ni desde ninguna otra índole para con sus asociados". Esto puso al gobierno de la AUF entre la espada y la pared. ¿Por qué?



Por un lado, corre el riesgo de que haya otra crisis como la de noviembre de 2019, cuando Nacional retiró a su representante de entonces, Julián Moreno, luego que la institución tricolor le quitara la confianza al Ejecutivo precisamente por los malos arbitrajes. Peñarol podría llegar a adoptar la misma decisión.



En la anterior ocasión, la AUF le pidió paciencia a Nacional porque el período del presidente del Colegio de Árbitros, Darío Ubriaco, estaba por finalizar y no le parecía prudente cambiar en ese momento. Finalmente y luego de seis meses, Nacional regresó al Ejecutivo con la figura de Eduardo Ache.

En esta ocasión parece más complicado, porque Marcelo De León asumió como presidente del Comité Arbitral hace poco y Peñarol ya quiere que se vaya.



En caso de que no haya cambios en la estructura arbitral, el club aurinegro podría proceder igual que Nacional y apartar del cargo a Tealdi.

Amenaza de medidas gremiales de los árbitros

En caso de acceder a los pedidos de Peñarol, el problema no se diluye sino que simplemente cruza de vereda, porque el gremio de los árbitros está atento a lo que ocurra con Cunha y Ferreyra. De no ser designados para partidos del aurinegro, podría llegar a tomar alguna medida drástica como paralizar el fútbol. De hecho, hay jueces que sostienen que el comunicado debió haber sido más duro y ya haber anunciado alguna acción.