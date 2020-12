Ignacio Ruglio no descartó que uno de los tres últimos DT de Peñarol vuelva a dirigirlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Saber quién es el próximo entrenador de Peñarol es una de las grandes incógnitas del fin del 2020. La idea de Ignacio Ruglio, nuevo presidente aurinegro, es la de definir el mismo entre el 29 y 30 de diciembre y hay tres nombres que no se descartan y que se suman a los candidatos que hasta el momento se han mencionado.

La particularidad es que estos tres nombres son los de los últimos tres entrenadores que tuvo Peñarol desde 2019 a la fecha. De esta manera, el titular aurinegro sostuvo que Diego López, Diego Forlán y Mario Saralegui todavía cuentan con posibilidades de ser el entrenador para el Torneo Clausura.

En diálogo con Punto Penal, Ruglio manifestó que el artiguense, quien habría cerrado su participación en el Torneo Intermedio, podría contar con una nueva chance de cara al final del Campeonato Uruguayo.

A su vez también manifestó que ni Diego Forlán ni Diego López están descartados para el puesto. Respecto a Cachavacha expresó: "Cuando lo estudiamos reúne fortalezas y debilidades. Una de las fortalezas es que conoce al plantel. En su momento no lo quería de arranque porque era un año político, no tenía espalda, no le iban a bancar su proceso y fue lo que terminó pasando, pero después me opuse a que lo sacaran. Ahora hay otra realidad".

En relación al "Memo" agregó: "Sabemos que está en Uruguay es uno de los nombres de los que se ha hablado en estos últimos días".