Ignacio Lores no será renovado por Nacional porque el técnico no lo tiene en cuenta

De titular a no tener más minutos y ni siquiera entrar en la convocatoria de Alejandro Cappuccio en los últimos dos partidos. Esa fue la situación de Ignacio Lores en Nacional en los últimos 20 días y todo tiene una explicación: el técnico no contará más con él, razón por la cual la secretaría técnica de la institución ya decidió que no le renovará el contrato.

En octubre de 2020 Lores, de 30 años ( 26 de abril de 1991), fue noticia porque firmó con Nacional apenas unos meses después de haber quedado libre de Peñarol y del corto pasaje por Wanderers, con el que rescindió contrato por causas que no quedaron muy claras, aunque sí se supo que tuvo diferencias con el técnico del momento, Mauricio Larriera, hoy entrenador aurinegro.

La cuestión es que el extremo ofensivo nunca encontró su lugar en el tricolor. Tuvo 20 presencias, 7 de ellas nada más como titular, y sumó 736 minutos, promediando 36' por juego.

En su última presencia, en la derrota 1-2 con Cerro Largo en el Gran Parque Central (3 de junio), disputó los primeros 45 minutos y en el entretiempo fue reemplazado por Andrés D'Alessandro. Ocupó un lugar en el banco de suplentes sin entrar en la victoria 2-1 sobre Plaza Colonia y ya no estuvo convocado para el triunfo 3-1 sobre Fénix ni para el empate 1-1 con Boston River.

El próximo miércoles 30 finalizará el vínculo de Lores con Nacional y no será renovado, por lo cual deberá una vez más comenzar a buscar equipo.