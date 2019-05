Ignacio Lores: "El equipo dio la cara"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hoy vas a hacer un gol”. Esas fueron las palabras de Cristian Rodríguez a Ignacio Lores antes de salir a la cancha el sábado en el Parque Capurro. La importancia y la confianza de los referentes es un aspecto clave de este Peñarol.

Ganarle a Fénix y ser campeón del Torneo Apertura fue un gran desahogo para el plantel aurinegro. Después de dos semanas en las que las cosas no le salieron al equipo de Diego López, los jugadores sabían de la importancia del partido ante Fénix.

“Necesitábamos un triunfo así porque el ambiente en Peñarol no es el mismo si ganás o si perdés o empatás. Si no le ganábamos a Fénix se nos podía complicar todo por las cosas que habían pasado antes y por suerte logramos esa victoria que fue como un desahogo para todos nosotros”, le contó Lores a Ovación.

Y como cosa del destino, el atacante de 28 años parece estar tocado por una varita mágica. En la última fecha del Torneo Clausura 2018 anotó el 2-1 frente a Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini para que Peñarol, que ya era el campeón, se quedara con la Tabla Anual y luego obtuviera el bicampeonato Uruguayo. El sábado convirtió el 2-1 ante Fénix en el Parque Capurro y con ese tanto, el aurinegro ganó el Torneo Apertura.

“Fueron partidos similares, pero son momentos, de verdad. Es un segundo en el que pasa todo y después quedan los recuerdos que por suerte para mí son muy lindos”, explicó el jugador, que en el Apertura tiene seis presencias (tres como titular), con 280 minutos y dos goles convertidos.

“Mis amigos me joden porque dicen que los dos goles los hice en la línea del arco. ‘Tenés que agradecerle al barba porque vos no tenías que estar ahí’”, contó entre risas; y agregó: “Son momentos y dentro de cada partido hay una historia diferente. Tenés que estar ahí, en el lugar indicado y por suerte tengo siempre la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico”.

Pero nada es casualidad. El destino quiso que Lores hiciera esos dos goles que serán recordados, aunque hay un mérito grande de Diego López y, por supuesto, del jugador, quien no es habitual titular en el equipo carbonero.

“Yo juego poco y en esta situación es inevitable no ponerme nervioso y que me agarre una ansiedad bárbara de querer demostrar y eso muchas veces me juega en contra, porque cuando tengo la chance, aunque sean 10 o 20 minutos, querés eludirlos a todos, pero lo voy manejando y el apoyo de mis compañeros es fundamental”, remarcó.

Los referentes tienen su peso positivo

Peñarol formó un plantel en el que los referentes rodean y muy bien a los más jóvenes o a los que por ahí no tienen tantos minutos en cancha.

El sábado en el Parque Capurro, el “Cebolla” fue uno de los que tuvo palabras de aliento con Ignacio Lores: “Me dijo que iba a hacer un gol y lo miré con cara rara”, recordó el atacante aurinegro.

También Lucas Viatri fue de los que más le habló adentro de la cancha durante todo el partido. “Lucas siempre está dándonos una mano y un mensaje de aliento”, contó.

Lores cumplió el sueño de jugar en Peñarol y ser campeón del Uruguayo con el club de sus amores. Desde su llegada al club en julio de 2018, siempre se sintió respaldado.

“Cuando se supo que llegaba a Peñarol, el “Lolo” (Fabián Estoyanoff) me llamó sin conocerme para darme para adelante. El “Mota” (Walter Gargano) siempre está apoyándonos a todos más allá de ser titulares, suplentes o quedar afuera del plantel. Y no es solo conmigo, es con todos los jugadores. Yo soy de los que piensa que Peñarol es campeón porque tiene referentes que son ganadores y eso se siente dentro del plantel. Es como que hay una energía que es espectacular y nos da confianza en el día a día”.

Ignacio Lores grita su gol para el 2-1 ante Fénix. Foto: Gerardo Pérez

Tomar aire después de lo que pasó y para lo que se viene

Después de dos semanas complicadas, llegó un momento de regocijo para Peñarol con la obtención del Torneo Apertura. “Este partido con Fénix era clave porque en los entrenamientos no era que estuviéramos mal, pero había como un ambiente de rabia por lo que pasó con Flamengo y Nacional. Este plantel demostró que tuvo fuerzas para salir adelante y el equipo dio la cara en el Capurro”.

Ignacio Lores fue de las grandes figuras en ese encuentro clave y ahora se entusiasma con lo que viene: “Teníamos una gran ilusión con la Libertadores, pero ahora tenemos que afrontar la Sudamericana y el título del Apertura nos devolvió la confianza”.