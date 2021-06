Ignacio Ithurralde es el nuevo técnico de Boston River tras el cese de Juan Tejera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ignacio Ithurralde asumió como director técnico de Boston River luego de que Juan Tejera fuese cesado de su cargo, un día después de la derrota de El Sastre frente a Cerrito. Este viernes el entrenador tuvo su primer contacto con el equipo y ya prepara el siguiente duelo, previsto para el domingo ante Liverpool, por la octava fecha del Torneo Apertura.

El exfutbolista estará acompañado en esta nueva etapa como DT de Primera por Fabián "Pechu" Yantorno, exayudante técnico de Villa Española y exjugador de Sud América, y los profesores Leonardo Ordoqui y Mauricio González. En la preparación de arqueros se mantendrá Carlos Arias.

Boston River, que ya había estado en peligro de irse al descenso en el torneo correspondiente a la temporada pasada, se encuentra penúltimo en la tabla del Torneo Apertura con 2 puntos de 21 jugados.

Hasta antes de asumir en el verdirrojo, el exfutbolista de 38 años había comenzado a dirigir la Sub 19 de Defensor Sporting, que la violeta preparaba para ser el campeón del Uruguayo y para clasificar a la Libertadores Sub 20. Un año antes, Ithurralde había entrenado a la Sub 15, categoría con la que logró ser vicecampeón en el 2020.

El exzaguero se formó en la violeta y se retiró en 2018 tras jugar en Cerro. Ithurralde tuvo pasajes por Peñarol, Deportivo Maldonado, Rentistas y Racing Club. En el exterior jugó en Rosario Central, Olimpo (Argentina), Monterrey (México), Audax Italiano (Chile), Guaraní (Paraguay), Bolívar, Blooming (Bolivia) y Millonarios (Colombia).