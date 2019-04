Ignacio Alonso: “La Liga iniciará con el nuevo modelo de TV”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Elige dialogar en la sala de reuniones de presidencia y, como buen futbolero, hace la seña de los cuernitos cuando se le sugirió acomodarse en el sillón del escritorio del presidente de la AUF. Igualmente, Ignacio Alonso cree que el nuevo Estatuto de la AUF ofrecerá otra estabilidad a los procesos políticos del fútbol uruguayo. Está convencido que los coletazos que aún persisten de la disputa electoral tendrán un rápido final. En su diálogo con Ovación demostró estar convencido que logrará la transformación del fútbol uruguayo y potenciará una Liga Profesional que empezará a funcionar cuando esté determinado un nuevo régimen de televisión.

-¿Qué tiene el fútbol para cansar a las personas, pero igualmente volver a seducirlas para que regresen a él?



-Tiene adrenalina, tiene mucho ámbito de amistad, es un teatro de la vida y eso genera adicción en algunos y pasión en la gran mayoría. A mí me encanta y sé que a la mayoría de los dirigentes también, porque a pesar de que nos cansa en algún momento siempre queremos volver. Podemos tirar la chancleta, decir que esto no va para más, pero cuando estamos lejos lo empezamos a extrañar.



-Integró un Ejecutivo que soportó presiones, que recibió críticas picantes, ¿por qué crecieron las ganas de ser presidente de la AUF?



-Porque en su momento ya estaba la candidatura (agosto de 2018), veníamos de cuatro años de gestión, sabíamos por dónde venían los temas más importantes, cuáles eran las posibilidades del próximo período, estábamos convencidos del rumbo que había que tomar y la verdad que no haber podido comparecer a la elección fue una frustración. Quedé con la idea latente. En esto no se puede especular con el tiempo, sin importar la edad, el ómnibus estaba ahí y había que tomarlo. Además, el paisaje político por fines de enero y principios de febrero fue cambiando y entendía que estaban dadas las condiciones para presentar la candidatura y lo hicimos.

-Aquella tormenta que se desató en el fútbol uruguayo con la intervención de FIFA, ¿fue correcta? ¿Resultó beneficiosa?



-Hoy hablamos con el diario del lunes y con los resultados del período creo que lo que terminó sucediendo es que llegamos a la votación del Estatuto como se pretendía de parte de FIFA…



-Pero hubo clubes que hasta último momento recurrieron al TAS.



-Sí, pero de ese grupo hubo interlocutores que cruzaban la vereda, conversaban con el presidente Pedro Bordaberry y con el resto de los compañeros de la Comisión Normalizadora con otra actitud diferente a la que hubiesen tenido con nosotros dentro de un Ejecutivo provisorio como se planteaba en la fórmula de Edgar Welker. Sin pasar por ese período que no deja de ser una mancha para el fútbol no hubiésemos tenido el mismo resultado.

-¿Pero ni siquiera con la oposición que había a la intervención se hubiese logrado los acuerdos en el ámbito interno?



-La oposición era muy fuerte, pero también había interlocutores que generaron un vínculo con la Comisión Normalizadora, totalmente diferente a lo que se veía desde afuera con la presentación del recurso ante el TAS. Creo que eso fue positivo. Igual que la anestesia de seis o siete meses sin temas electorales y eso terminó siendo favorable para lograr la salida a este período que fue muy convulsionado.



-La elección ya fue y hubo un ganador. ¿Por qué no terminó la lucha política y sigue habiendo cuestionamientos?



-Son los coletazos de un proceso que lleva más de un año, porque esto comenzó con la perspectiva con la elección de agosto pasado. Ya desde fines de 2017 se tenía a la vista la elección y empezaron los juegos políticos. Fue una gimnasia muy extensa y pensar que esa gimnasia va a parar de un día para el otro es muy inocente. Son coletazos que esperemos vayan terminando rápidamente, es más creo que va a suceder.

-¿Existió alguna anomalía en su Test de Idoneidad?



-No, ninguna.



-¿Qué le genera que haya clubes que cuestionen ese Test?



-Los clubes lo cuestionan por el artículo del semanario Búsqueda. Yo separo siempre el artículo de la denuncia. El artículo hace referencia a una cantidad de elementos que surgen de la investigación de Fiscalía de los teléfonos de los involucrados donde aparece mi nombre como el de una cantidad de dirigentes y personas que están vinculadas al fútbol. Hacen énfasis en un hecho en particular, que se nombró en aquella investigación sobre unas declaraciones de Valdez en torno a la licitación de las cámaras de reconocimiento facial donde yo participo como referente político de la AUF. Pero una cosa es lo que menciona el artículo y otra diferente una denuncia a partir del mismo. No hay ningún tipo de falta ética en entregar información que es necesaria para el desarrollo de una prueba para que se peleen las empresas para bajar el precio.

-¿Pidió a Conmebol o a la AUF que certifique o ratifique su Test?



-Sí, por supuesto. El primer día hábil de presentada la denuncia trajimos aquí la respuesta, trajimos una carta pidiendo comparecer ante el Tribunal de Ética. Se armó un expediente que ya fue remitido al tribunal en Uruguay y a Conmebol.



-¿Qué cosas cambiaría o ampliaría realizar del Ejecutivo anterior que supo integrar?



-Hubo mucha cosa que no se pudo hacer porque las circunstancias nos apretaron. Nosotros tuvimos nuestro talón de Aquiles en el deterioro de los resultados económicos de los partidos del fútbol local. Hubo una profundización de los déficit de los campeonatos y no lo pudimos encarar de la forma que hubiésemos deseado, porque lamentablemente tuvimos que aplicar un sistema nuevo en la venta de entradas que hizo que bajaran los ingresos y aumentaran los costos de los partidos. En este período nosotros queremos revertir esa situación, creo que estamos en camino de hacerlo, pero la idea es lograrlo de forma importante.

-Habla de mejorar los ingresos. ¿Cómo?



-Vendiendo más entradas, haciendo sintonía fina en los costos de cada uno de los partidos de acuerdo al nivel de riesgo, trabajando fuerte con la gente de seguridad de la AUF para ser más finos en la calificación de los riesgos de los partidos.



-¿Cómo consiguió el respaldo de los equipos grandes y de los Grupos de Interés?



-Con el discurso y convenciéndolos de una línea programática. Nosotros ya teníamos claro cuál era rumbo que había que tomar en un nuevo tiempo y en ese rumbo hay una identificación general tanto de los grupos de interés como de los equipos grandes de nuestro país, que son los genuinos generadores de recursos del fútbol profesional y que creo que deben tener el reconocimiento en participar en los distintos proyectos que van a ir de la mano del fútbol profesional. Con ese discurso, con ese programa, pudimos alinear a estos grupos importantes y a parte importante del fútbol del Interior, a toda la divisional B y a otros equipos importantes de Primera división.

-Ha dicho que debe renegociar con Tenfield el contrato de TV del fútbol local. ¿Cuándo? ¿De qué manera se puede hacer cuando están vinculados a la AUF hasta 2025? ¿Qué quiere conseguir?



-La propia empresa, a través de las conversaciones que ha mantenido con los clubes, pretende una modificación. Reconoce que hay un pago por debajo de las necesidades de las instituciones y ha hablado con ellas para aumentar ese precio. A nosotros, durante 2017 y 2018, varias instituciones han venido a plantearnos cifras concretas que se le han ofrecido, por lo tanto esta inquietud sale de la empresa y de los equipos. Nosotros tenemos un matiz, que es que tenemos que estudiar muy bien todo el complejo panorama de contratos que existen en el fútbol uruguayo para tener un catastro jurídico y ver cuáles son las alternativas de negociación. Eso vamos a encararlo a través de un estudio profesional serio y a través de la creación de una comisión que no solamente va a tener como cometido el estudio de esta situación sino otros temas vinculados a ingresos. En esa comisión pretendemos que trabaje el doctor Pedro Bordaberry y esa va a ser una de las primeras decisiones que tomemos en el comienzo del nuevo Ejecutivo.

-¿Comisión política?



-Sí, pero que trabaje muy asesorada desde el punto de vista jurídico, para tener bien claro cuáles son las posibilidades reales, cuáles son la alternativas posibles, tanto en modelo de contratación como en formatos.



-¿Puede llegar a romperse el vínculo existente?



-Va a analizar todas las posibilidades que existan. Y va a analizar, naturalmente, la factibilidad jurídica, económica, operativa de todas las alternativas. Nosotros queremos estar asesorados en detalles en esto, tener todas las posibilidades arriba de la mesa.

-¿Lo que sí hay es una línea política firme?



-Hay una línea y una necesidad de cambiar la forma en la que la AUF y sus instituciones enfrentan el tema. Nosotros estamos frente a un negocio muy interesante que se genera por la actividad de nuestra Asociación, de nuestros campeonatos y no conocemos detalles. No conocemos cuánto se factura, cuáles son los costos operativos, no conocemos cuáles son los detalles técnicos. Entonces, cómo podemos entablar un negocio o extender un contrato sin conocer cómo está conformado realmente el negocio. Después de 20 años de manejarnos de una manera tenemos que, creo que un poco tarde, pasar a conocer al detalle cuál es el alcance de nuestro negocio. Capaz que terminamos con una alternativa similar a la que tenemos ahora, pero por lo menos tenemos que conocer. Eso es algo básico. Conociendo más vamos a hacer mejores negocios.

-Esta política firme, ¿puede generar que le ocurra algo similar a lo que vivió Sebastián Bauzá?



-Los últimos presidentes no terminaron bien porque esto te desgasta, yo confío que el nuevo Estatuto nos va a proteger de otra manera, porque hay otros actores y que vienen con otro tipo de ideas respecto a la conducción del fútbol, que no traen los vicios que tenemos los viejos políticos, entre los cuales me incluyo. Acá sentíamos que al ser tan pocos teníamos una cuota de poder tan importante como para torcer determinados procesos o determinadas líneas políticas. Si bien esto es política y los nuevos van a aprender rápido, creo que esta estructura va a proteger la estabilidad de los procesos.



-¿Esta estructura le permitiría, incluso, soportar una bajada de pulgar de los equipos grandes? Hoy Nacional y Peñarol están de su lado, ¿pero qué pasaría si eso llega a cambiar?



-Es mucha especulación, pero si no cambiamos demasiado los actores, que no creo, no va a suceder eso. Nacional y Peñarol tienen hoy una estructura política inmejorable para los tiempos que corren. Han sido muy sabios los socios en poner a los presidentes y las directivas que pusieron y hoy veo clubes grandes proyectados al futuro, modernos, mirando hacia delante de una forma aggiornada a los tiempos que corren. No creo que ellos cambien y no creo que nuestro ejecutivo cambie en esa comprensión.

-¿Cuándo comienza AUF TV? ¿Qué contenidos tendrá?



-AUF TV ya comenzó, lo que tiene que incorporar ahora son más contenidos. Y más contenidos vinculados a lo que significan las competencias. En la medida que podamos vamos a ir incorporando distintas competencias al juego o a las transmisiones de AUF TV. También vamos a incorporar algunos aspectos que hoy podremos lograr con el vínculo positivo que tenemos con el futbolista uruguayo, porque eso genera un valor y ese valor es parte de lo que nosotros podemos transferir y vender al público. También vamos a darle más contenido institucional. Vamos a abrir la casa a la gente, para que nos conozca y nos comprenda. Tenemos que mostrar al fútbol femenino, al fútbol sala, el fútbol playa. Y a medida que le agreguemos contenido vamos a poder trascender el ámbito donde hoy tenemos nuestro canal que es en las redes sociales. Trataremos de pasar al streaming, de pasar a algún formato cable. Esta comisión también va a manejar eso.

-¿Cómo se jerarquiza la Liga profesional uruguaya?



-Es un círculo. Más ingresos, mejor infraestructura y después, a través de la atención a una mejor organización. Por suerte tenemos a Jorge Casales en el Ejecutivo que va a trabajar en todo lo que tiene que ver con el seguimiento de las competencias. Tendremos que darle mejor marketing al campeonato para completar cuatro o cinco puntos en los que estamos flacos.



-¿Qué son?



-Estamos flacos en promoción, estamos flacos en infraestructura, nos falta en organización y nos falta el dinero para tener una Liga con mejores ingresos y que pueda competir internacionalmente.



-¿Cuándo comenzará la nueva Liga Profesional?



-La Liga iniciará sus actividades el día que esté determinado un nuevo régimen de televisión, con el formato que sea, y que exista también un régimen de pauta presupuestaria para que los equipos no se aparten de una línea de planificación económica y financiera y tengan una estabilidad que le den tranquilidad a todos los jugadores, técnicos, funcionarios, dirigentes y socios. Que no existan casos de desaparición de equipos.

-¿Cómo se controlará eso?



-Si no se cumplen las pautas habrá sanciones. Esas pautas de ordenamiento y saneamiento financiero se incorporarán en el régimen de licencias de clubes profesionales.



-Después de Óscar Tabárez, ¿qué?



-No lo sé, porque yo no voy a estar.



-¿Pero qué le parece que sería lo mejor?



-Soy hincha de Tabárez y siempre me gustaría tener su opinión. Creo que es el padre de este proceso, porque la cabeza, el diseño, no solo del punto de vista intelectual, sino también moral, es el maestro y es Tabárez quien debe determinar cuáles son los pasos personales y dar su opinión sobre el futuro cuando él entienda que no deba seguir. La determinación de los aspectos técnicos y profesionales del proceso le corresponde al director de las selecciones nacionales, porque Tabárez es también eso. Y el respeto va a ser completo.

“Uruguay va a ir con todo por 2030”

-Cuando dice que mejorará la infraestructura. ¿En qué obras piensa?



-Básicas. Mejores vestuarios, mejores servicios para las canchas profesionales, recuperar estadios o canchas.



-¿Cuáles?



-Creo que hay que recuperar el estadio Della Valle, el Parque Fossa, el Parque Bossio. Queremos también que los recursos de infraestructura lleguen al Interior.



-Una obra grande en el Centenario, ¿solo si Uruguay consigue ser sede del 2030?



-Las obras no se harán hasta que no esté definida la situación. Pero vamos a ir con todo por el Mundial. Uruguay va a ir con todo y vamos a organizar un equipo para que esté trabajando todos los días en pos de la candidatura, que ha tomado un lindo impulso.

-¿Seguro? ¿No es utópico pensar en el 2030?



-No. Con los diferentes perfiles de todos los países logramos una potenciación de la candidatura. Le hizo muy bien la entrada de Chile y vamos a armar estructuras que nos van a permitir ir palmo a palmo por ese Mundial. Tengo mucha fe y vamos a designar una comisión nueva. Primero designaremos a su presidente.



-¿Tiene el candidato?



-Lo tengo, me lo reservo por unos días más.