Ignacio Alonso: "El diálogo estuvo, pero yo quería unanimidad"

"No hubo consenso para cambiar la forma de disputa de la fecha en la Mesa Ejecutiva y tampoco en los clubes, por lo que bajamos el interruptor y la fecha se jugará como estaba fijada". Así explicó Ignacio Alonso lo ocurrido este miércoles a la tarde en la AUF, donde tuvo una reunión con siete clubes, se llegó a un acuerdo para pasar tres partidos de la última jornada para el viernes, pero finalmente lo convenido no tuvo andamiento.

"Accedimos a tener una reunión como gesto de apertura, conciliación y transparencia", dijo Alonso, explicando por qué recibió a siete instituciones (Cerro, Cerro Largo, Fénix, Progreso, Liverpool, Racing y Danubio) que no concurren al Consejo de Liga porque están en contra de este Ejecutivo.

Sobre la reunión, relató: "Tuvimos un intercambio de opiniones, se nos hizo saber que a su entender no se cumplían los criterios de deportividad. Explicamos los criterios de la Mesa, las dificultades por la falta de personal de recaudación y la indisponibilidad del Centenario para el fin de semana, por lo cual no había posibilidades de dar una fijación simultánea. Se planteó una fórmula alternativa que trasladaba unos partidos al viernes, analizamos la situación y trasladamos el tema a la Mesa".

Sin embargo, Alonso fue claro en cuanto a que "dijimos a los clubes que veníamos a escuchar dado que no dialogan con la Mesa por no concurrir al Consejo de Liga. La Mesa estuvo enterada del tema porque llamamos al Dr. (Juan) Ceretta para plantearle la propuesta de las instituciones, quien trasladó a los compañeros, pero no hubo consenso".

El titular de la AUF valoró que "el diálogo estuvo, pero yo quería unanimidad y si no la había no íbamos a dejar de respaldar a la Mesa". Fue lo que ocurrió, razón por la cual la última jornada se jugará íntegra este jueves.

Que dirigentes participantes de la reunión salieran a decir que se había acordado un cambio en el cronograma "fue parte de la molestia de los clubes que finalmente se opusieron, porque no habíamos terminado la reunón y se estaban dando versiones que no correspondían porque todavía se estaba negociando", expresó Alonso.

Finalmente, el presidente de la AUF confirmó que fue la falta de consenso lo que derivó en la medida y no una amenaza de renuncia por parte de la Mesa Ejecutiva.