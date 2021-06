Ignacio Alonso: "Tenemos que celebrar que se esté jugando la Copa América"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de fútbol, está en Brasil acompañando a la delegación celeste en la Copa América. Gastón Tealdi, Fernando Sosa y Matías Pérez son los otros dirigentes que están en Río de Janeiro. El titular eligió Ovación para dialogar; se refirió a la importancia de la Copa y a dónde jugará Uruguay en las Eliminatorias.

- Con todo lo que pasó previo al inicio de la Copa América, ¿qué análisis hacés de cómo se está desarrollando el certamen?



- Lo importante es que se está jugando. Para nosotros era la recuperación de la competencia y de un espacio de convivencia y de trabajo durante un período prolongado, que es muy importante para la Selección Nacional, después de 18 meses en los que habíamos jugado cuatro partidos. Tenemos que celebrar ese hecho. Con respecto a las dificultades, también destacar que se logró una alternativa de muy buena calidad a pesar de no jugar donde se estaba previsto originariamente. Se logró jugar el torneo, se logró respetar el calendario deportivo y se pudieron confirmar todos los compromisos desde lo comercial.

- ¿Cómo evaluás la organización de la Copa América?



- Hasta ahora, excelente. No hemos tenido problemas en los lugares de entrenamientos, en los hoteles ni en los partidos.



- En la previa mucho se rumoreó, ¿alguien de Uruguay te planteó no querer jugar la Copa?



- Nadie. Todos en la interna, el equipo técnico, la gerencia, valoraban el hecho de poder competir. Conversé incluso con el capitán de la selección, que además fue muy claro en sus apreciaciones, y para nosotros como selección nacional esta era una instancia muy importante, sabiendo además que se habían podido jugar todos los partidos de Libertadores y Sudamericana sin dificultades desde el punto de vista sanitario y tampoco representamos un riesgo para la gente que está afuera de las burbujas porque no tenemos contacto y estamos permanentemente controlados con hisopados.

- En Cuiabá se generó un hecho complejo que afectó a la delegación que fue la denuncia por supuesto acoso sexual de un guardia de seguridad; ¿cómo lo tomaste?



- Con mucho dolor y mucha vergüenza. Nos sentimos muy avergonzados por la situación. Con dolor, porque es un compañero que conocemos hace un tiempo, hay un aprecio por su persona y por su trabajo. Él lo podrá después explicar, entiendo que de acuerdo a lo que fue la situación que se dio no debía estar donde estuvo y fue desafectado de la delegación para volver rápido a Montevideo.

- ¿Está confirmado que Uruguay será local en el Campeón del Siglo por los arreglos en el Centenario?



- Estamos esperando alguna posibilidad de un sistema de remoción de campos de juego para determinar la cantidad de días que tiene que estar levantado el piso; ahí calculamos que vamos a tomar la decisión en no más de 10 días. Estamos manejando alternativas, lo hemos conversado en la interna y luego lo comunicaremos.

El VAR: cada vez más cerca

“Está llegando este fin de semana el VAR para Uruguay. La AUF tiene la posibilidad hoy de implementar el programa, de seguir avanzando y poder capacitar a los árbitros, homologar las canchas, tener una cobertura cada vez mayor y prepararse para el momento que esté instalado este sistema que mejora el ámbito de aplicación de justicia y nos da la posibilidad de tener árbitros para estar a nivel internacional, que es algo que buscamos”.

- ¿La calidad de las luces es un aspecto decisivo?



- Es un aspecto que está jugando, de hecho nosotros estamos cambiamos la iluminación del Centenario. El CDS es el que hoy cuenta con el nivel de iluminación que alcanza los niveles requeridos, y que el Gran Parque Central hoy está proyectando el cambio también en la fecha que nosotros lo estamos haciendo.

- ¿Cuánto de política hubo en la decisión de la Conmebol para que Uruguay sea sede de las finales de las copas?



- Nada. Lo que hubo claramente fue la valoración del proceso de vacunación que se está dando en Uruguay, que es exitoso y generalizado y nos permite proyectar para noviembre una situación sanitaria controlada desde este parámetro y con la esperanza de que haya público en esas finales. Lo que hizo mucho peso fue la posibilidad de concentrar el trabajo de los dos equipos de trabajo en un solo punto y concentrar los esfuerzos de adecuación del estadio. Es el estadio que nosotros queremos proyectar para el futuro.