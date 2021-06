Ignacio Alonso: "No podemos tener una visión de arbitraje amateur y querer resultados profesionales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, se refirió a varios de los temas de la Selección Uruguaya en la Copa América, pero también habló de otros temas que tocan de cerca al fútbol uruguayo en la actualidad.

Sobre los cuestionamientos arbitrales de varios clubes en el Torneo Apertura, el titular de la AUF dijo que "la preocupación es sobre el arbitraje en general. Durante mucho tiempo al arbitraje no se le dio la debida importancia desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la importancia del sector en sí y la profesionalización que deben tener los árbitros".

Y agregó que "nosotros estamos peleando con un retraso de 20 años respecto a otros países de Sudamérica. En parte porque no se disponía de los recursos, en parte porque no hubo una voluntad política de impulsar una búsqueda de los mismos a pesar de esa falta. La preocupación está ahí; estamos rezagados en infraestructura, en tecnología, lo denota la falta de nutricionista, la falta de estructura médica, psicológica. Recién hace tres años los árbitros son profesionales realmente. No podemos tener una visión de arbitraje amateur, como la teníamos, y querer resultados profesionales, eso no se da de un día para el otro".

Además, desde la puerta del Hotel Hilton Barra donde se está hospedando la Celeste, el presidente de la AUF añadió que "lo que estamos haciendo hoy, y lo que hicimos hace dos o tres años, va a dar grandes resultados hacia adelante pero los resultados también queremos que se vayan dando ahora, por eso estamos incorporando el VAR . El hecho de que los partidos estén cada vez más en la casa de la gente también nos congratula y nos da la oportunidad de ir viendo otros arbitrajes. No solamente en los partidos de los cuadros grandes. Sin ir más lejos, el viernes lo vimos en un partido de la B entre Atenas y Cerro, un penal que nos hizo llegar la gente de Montevideo, que también generó mucha polémica en San Carlos, pero de repente es un error tan grave como el que puede pasar en un estadio de los grandes y que sí tiene esa caja de resonancia".

Después de todo lo acontecido con Claudia Umpiérrez, Alonso hizo referencia al tema: "Lo que me lleva a la reflexión es que en la AUF funcionan los sistemas de garantías. El Colegio de Árbitros sintió un agravio de parte de la doctora Umpiérrez, se planteó, se dispuso un sumario, el sumario tuvo un ajuste al reglamento, a ese reglamento interno respondió. Luego, el Tribuna de Apelaciones entendió que los principios generales e institucionales están por arriba del reglamento interno y que se debía anular el fallo, la sanción, por lo tanto creo que funcionaron los institutos que están previstos en el reglamento y hoy es un tema superado".

Sobre la iniciativa del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, ​de otorgar un porcentaje de lo ganado por los clubes en copas internacionales destinado al mejoramiento de las condiciones de los árbitros, el presidente señaló que "nos lo hizo llegar hace 20 días, nos visitó en la AUF y nos trasladó la iniciativa; estamos hablando que hoy, por copas internacionales, entran 13 millones de dólares a ocho clubes, que es prácticamente lo mismo que entra por derechos de televisión del fútbol local. El 1% son 130.000 dólares, es una definición que los clubes tienen que analizar, porque nosotros no nos podemos meter en el bolsillo de nadie, no es un recurso nuestro. Nosotros tenemos aprobado un aumento importante para el departamento arbitral, y si esto termina votándose en el Consejo del Fútbol Profesional y aceptándose por cada uno de los clubes, creo que podría ser un ingreso extraordinario, que podría financiar programas extras de forma positiva".