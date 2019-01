El adiós a un ídolo: "Nacho" González se va luego de seis años en el club

Hace más de seis años en noviembre de 2012 "Nacho" González debutó en la Primera División de Danubio. Hoy, a fines de diciembre de 2018, se despidió del club de toda su carrera hasta sus actuales 25 años.

"Después de 10 años en Danubio, el club que me formó como persona y jugador, decidimos de mutuo acuerdo con la dirigencia no renovar mi contrato. Voy a estar agradecido de por vida con la institución por todo lo que me brindó todo este tiempo, tanto dentro, como fuera de la cancha", escribió el volante en su cuenta de Instagram.

"Parece que fue ayer cuando llegue al club desde Paysandú, con la ilusión de llegar a ser un jugador profesional. Hoy me voy con la tranquilidad de que cada vez que me puse la franja en el pecho, deje la vida en cada pelota, algunas veces las cosas salieron y otras no", agregó.

También dijo: "Viví momentos únicos en el club, aunque como en cualquier ámbito de la vida hay buenas y también hay malas, me llevo los mejores recuerdos, así como grandes amistades y el cariño de muchas personas que pasaron a través de este camino que recién empieza".

"Gracias a todos mis compañeros,y a los funcionarios del club que siempre se portaron de 10. A la familia Danubiana agradecerles de corazón por el cariño que me brindaron todos estos años, esté donde esté ¡voy a alentar como un hincha más! Espero en el futuro poder volver y conseguir más logros con el Club. ¡¡¡Vamo' arriba la franja!!!", cerró.