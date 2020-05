Otra idea para la vuelta al fútbol: jugar en cuatro estadios y televisar todos los partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Más allá de la idea que surgió en las últimas horas, sobre la posibilidad de terminar el Torneo Apertura íntegramente en el Estadio Charrúa, Gabriel Blanco, presidente de Wanderers, le comentó a Ovación sobre una idea que tiene y que piensa compartirla a sus compañeros de dirigencia bohemia y a las autoridades de AUF en las próximas horas.

"Me parece bien sumar ideas para que el fútbol vuelva lo antes posible, no me queda claro que la idea del Charrúa sea la mejor. Sí tengo claro que vamos a tener que sacrificar cosas y colaborar todos los clubes", contó el titular de los bohemios.

"Yo la idea que tengo es que se televisen todos los partidos, para eso logísticamente es inviable que Tenfield pueda televisar en todas las canchas por un tema de costos. Mi idea es elegir tres o cuatro escenarios, que pueden ser el Centenario, Parque Central, Campeón del Siglo y el Parque Viera, donde se dejen fijas las estructuras y donde ningún club sea local ahí, o sea que Wanderers no jugaría en el Viera sus partidos. El Franzini también podría ser", explicó Blanco.

"El tema del Charrúa es la ventaja que le podés dar a ciertos equipos, como Rentistas. Nacional tiene cancha de sintético, podría entrenar allí siempre. Y hay equipos que no tienen problemas para abonar un alquiler de aquí a un mes y medio", agregó.

Blanco también se refirió a los equipos del interior y la dificultades que tendrían: "hay que ver cómo se implementa para colaborar con ellos ya que es más complejo para ellos".

Por último, el presidente de Wanderers dijo que "las ventajas que tendría esa idea es que Tenfield no puede televisar en todas las canchas, y de esa forma dejarías las estructuras armadas. Además, todos los controles sanitarios los vas a tener fijos, sin necesidad de moverlos".