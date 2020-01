Hugo Magallanes está de vuelta en el club que lo vio nacer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El plantel de Cerro Largo está instalado en Buenos Aires preparándose para la próxima temporada y para su debut en la Copa Libertadores, que será el 5 de febrero frente a Palestino de Chile. El partido, correspondiente a la segunda fase de la copa, se jugará en el estadio Ubilla de Melo.

Los dirigidos por Danielo Núñez, quien fuera elegido el mejor técnico de Uruguay en la encuesta América Responde a El País, llegaron a la vecina orilla con el ánimo en alto tras vencer a Universitario de Deportes en la Noche Crema.

Están instalados desde el lunes en el complejo del Sindicato de Empleados de Comercio, en Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires y a una hora del microcentro de la capital argentina.

A la delegación que viajó a Perú para jugar el amistoso con el equipo de Gregorio Pérez se sumaron en Buenos Aires los 14 futbolistas que se habían quedado entrenando en Melo. En ese grupo se encuentran las últimas incorporaciones: Hugo Magallanes, Mauricio Gómez, Axel Müller y Guillermo May. Salvo algún imprevisto, con estos cuatro refuerzos se cerrarán las altas para Núñez.

Justamente, Magallanes se refirió a su regreso al club, tras su pasaje por Nacional. “Estoy contento por estar de vuelta en el club que me vio nacer como futbolista. Ya conozco todo el ambiente y eso es bueno”, dijo el defensa tras el segundo entrenamiento de la víspera, llevado a cabo en las canchas del complejo de los Empleados de Comercio.

Hugo se reencontró con varios compañeros que hicieron las formativas con él en el equipo arachán y además llegaron con él Axel Müller y Guillermo May también a préstamo de Nacional.

Su pasaje por el equipo tricolor no fue lo que esperaba, pero necesitaba jugar y por eso está feliz de haber regresado a Cerro Largo. “Creo que fue lo mejor porque no estaba jugando. Llevaba seis meses in hacerlo y lo que un futbolista necesita es jugar”, afirmó.

“Que las cosas no salieran como quería fue un poco frustrante para mí, pero en el fútbol pasan estas cosas, hay altibajos”, admitió el zaguero de 22 años.



Para Magallanes, nacido en Melo, jugar la Copa Libertadores es un desafío especial. “Es un gran orgullo para mí porque es la primera vez que el cuadro del pueblo va a jugar la Libertadores. Es algo histórico”, reconoció el arachán, quien aún no ha tenido una charla con Danielo Núñez.

El defensa sabe que contar con un buen grupo es imprescindible para conseguir cosas importantes. Y el de Cerro Largo recién se está armando. “El 60% del plantel es gente nueva, pero es un grupo sano y muy serio. Sólo falta conocerse, dijo y pasó a referirse al rival en el debut copero.

“Palestino no es de los rivales más difíciles que nos podían haber tocado. Creo que es bastante parejo con nosotros. Ya lo estamos analizando para saber cómo juega y cuáles son sus figuras”, finalizó el defensa que también está feliz de volver a vivir en el pueblo con su madre y sus hermanos. “Siempre se extraña un poco”.

AMISTOSOS. Los melenses ya jugaron un amistoso, el primero de los cuatro que tenían programados para la vecina orilla. Enfrentaron a Villa San Carlos, equipo de la Primera B Metropolitana, y empataron 0 a 0.



Hoy jugarán en el complejo de la AFA frente a Barracas Central y luego enfrentarán a club atlético Brown de Adrogué y por último a Almirante Brown.

El técnico Danielo Núñez confía en que la segunda parte de la pretemporada, estos días de entrenamientos en buenas canchas y concentración, serán positivos para la integración de los refuerzos al plantel y para aceitar el funcionamiento de modo de llegar bien al debut en la Libertadores.