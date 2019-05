Hugo Magallanes es el elegido en la defensa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Te puedo garantizar que hay negociaciones avanzadas para sumar a Hugo Magallanes al plantel. Hay una buena aproximación, pero no está acordado todavía. Estamos en tratativas y la idea es poder concretarlo la semana que viene”, le afirmó un dirigente de Nacional a Ovación luego de los trascendidos que hablaban de la probable llegada del zaguero de Cerro Largo a los tricolores de cara al próximo semestre.



De 21 años y 1.89 metros, Magallanes es habitual titular en la zaga de los arachanes, jugando a la izquierda de Yeferson Quintana. Es un jugador del gusto de la parte deportiva de los tricolores. La idea es sumar un defensa corpulento a la retaguardia, teniendo en cuenta que es probable que Marcos Angeleri no continúe en Nacional (ver nota aparte). En tal sentido, se es consciente que, de no surgir un pase al exterior, Guzmán Corujo y Felipe Carvalho continuarán siendo los titulares. Ambos demostraron muy buen nivel y entendimiento desde que tomaron la titularidad con Álvaro Gutiérrez.



El juvenil Mathías Laborda es una variante que Nacional tiene en el plantel, aunque todavía no ha tenido oportunidades en Primera División. Rafael García es otra alternativa, aunque con el “Guti” siempre ha jugado como volante central, y es inamovible.



Magallanes es derecho, hizo todas las formativas en Cerro Largo (nació en el departamento) y realizó el baby fútbol en Boca de Melo. En Segunda División jugaba por la derecha en la defensa central, con el argentino Rodrigo Díaz en la izquierda, lugar al que pasó después de que llegó Quintana.

REPRESENTANTE. Rafael Monge es el empresario que trabaja junto a Hugo Magallanes. En diálogo con Ovación sostuvo que hasta la semana que viene no habrá confirmación alguna sobre dónde jugará el zaguero, de buen semestre en Cerro Largo, uno de los equipos revelaciones del Torneo Apertura.



Si bien el representante afirmó que están muy adelantadas las negociaciones con Nacional, llegó una oferta de Vélez Sársfield y un interés de Alavés de España. De hecho, se espera que mañana arribe una persona vinculada al club español para entablar posibles negociaciones para contratar al defensa central de 21 años.



El lunes es el día indicado para tomar una decisión, aunque lo más seguro continúa siendo lo de Nacional, el club donde el propio futbolista desea jugar.



Magallanes tiene contrato con Cerro Largo por tres años más. Si llega a Nacional, la fórmula que ya se trató es que los tricolores compren el 50% de la ficha por 200.000 dólares, y en cuotas. El restante 50% de la ficha quedaría en manos de los arachanes, que ven con buenos ojos que el jugador se pueda mostrar en un equipo grande, como Nacional.



PACIENCIA. “No me quiero apurar”, expresó Magallanes a Ovación mientras tomaba unos mates con su madre y sus hermanos. “Ella está contenta por todo lo que me está pasando”, agregó.



“Hoy sonó bastante el teléfono, más de lo habitual. Pero yo no tengo nada firmado. Por lo que me ha dicho mi representante sé que hay tres posibilidades, que hay ofertas de Nacional y también de Vélez”, sostuvo un tímido Magallanes, con un claro acento melense. “Sé que hay una reunión en las próximas horas con Cerro Largo, donde se van a empezar a confirmar algunas cosas”, puntualizó el jugador.



Sobre Nacional, Magallanes indicó que “me gustaría jugar ahí porque es un cuadro grande, aunque sí me sorprendió que se haya dicho que está cerrado. Además, me quedaría acá en el país y me gusta. Con el que hablo es con mi representante y él me transmitió que todavía no hay nada confirmado, aunque sí gestiones avanzadas”.



Magallanes debutó en Primera el 14 de noviembre de 2015, en el empate 1-1 con Progreso. Con 18 años estuvo en Ceará de Brasil, pero como no llegó el tránsfer a tiempo, se tuvo que volver.



“Aguerrido, con presencia”. Con esas palabras definió Magallanes su forma de jugar. Está casi descartado para el domingo (enfrenta a Peñarol) por una lumbalgia.