Hugo De León: el abuelo patriarca

El lunes, Rodolfo Rodríguez llamó a Hugo De León para preguntarle si iba a ir ayer a Los Céspedes. “Es que conociéndolo quería estar seguro, para no venirme de Durazno en vano”, le contó el exarquero a Ovación.



El propio De León lo contó a modo de anécdota, cuando muy emocionado hizo uso de la palabra después que la cancha número 2 del complejo tricolor fuera bautizada con su nombre. “Y capaz que en otro momento no hubiese venido, pero cuando nos volvemos abuelos, muchas cosas cambian”, reconoció el “Patriarca”, quien estuvo acompañado de dos de sus cuatro nietos: Matilde y Joaquín.



“Llegué acá en 1977 y el ‘Mudo’ Montero me adoptó. Me pusieron bajo el ala, me enseñaron lo que era defender a Nacional. Algunas veces gané y otras no, pero siempre di el máximo por la camiseta de Nacional”, dijo quien estuvo acompañado de muchos de sus excompañeros campeones tanto de 1980 como de 1988. Y a ellos les quiso agradecer.



“Capaz que por la vida que uno lleva no nos vemos mucho, pero todos ellos marcaron mucho mi vida profesional, tanto que ni ellos se lo imaginan. Hoy está mi nombre ahí, pero esa plaqueta representa a todos mis compañeros. Sin ellos yo no hubiera ganado nada. Y me emociono de poder reconocerlo en público y con ellos acá. Le estoy muy agradecido a todos”, recalcó el excapitán tricolor.





GANADOR. “Hugo es un grande y no sólo del fútbol uruguayo. Lo que puedo decir de él es que cuando lo tenías de compañero sabías que ibas a ganar. Obvio que no siempre lo conseguías, pero era lo que sentías por la confianza que te transmitía”, contó Jorge Seré sobre su compañero del Nacional Campeón de América y del Mundo de 1988. Además de Seré, se hicieron presentes Daniel Revelez, Jorge Daniel Cardaccio, Wilmar Cabrera, Víctor Espárrago, Rodolfo Rodríguez, Juan Carlos Blanco y Eduardo De La Peña, entre otros. Incluso dijo presente “Quique” Vázquez, el exkinesiólogo por cuyas manos pasaron tantos campeones. Hoy tiene 92 años y verlo fue una gran alegría para todos.



En representación del actual plantel estuvieron el técnico Alexander Medina, el capitán Esteban Conde y el “Chory” Gonzalo Castro.



PONÍA ORDEN. El acto había comenzado con las palabras de Hernán Navascués, quien resaltó sobre todo la gran personalidad de De León. “Le bastaba una frase lacónica, como siempre son las suyas, para poner las cosas en orden. La personalidad futbolística de Hugo no era más que el reflejo de lo que es en su vida particular”, dijo Navascués, quien puso como ejemplo el pasaje de exdefensa por Gremio. “No es fácil para un uruguayo ser ídolo en Brasil, pero Hugo lo fue desde que llegó. Y volvió a conseguir con Gremio lo que ya había logrado acá con Nacional”.



Y recordó, al igual que el presidente José Luis Rodríguez -quien también hizo uso de la palabra- cuando De León fue campeón de la Libertadores con Gremio y se lo dedicó a “los tricolores del Uruguay”.



Navascués también se refirió al regreso de De León al club cuando ya se había iniciado la campaña de 1988. “La convicción, el carácter y la presencia de Hugo confirmaron el potencial de aquel equipo y fue así como volvió a levantar la copa. En su vuelta al club le devolvió a Nacional un título que mucho necesitaba”, afirmó el asesor letrado tricolor, quien finalizó recordando una frase que cantaba la hinchada: “Si querés saber de fútbol, preguntále a De León”.



“NACIONAL MI VIDA”. “Esto es un gran orgullo para mí, yo represento a varias generaciones: la del 80, del 88 y del 98 y en mi nombre están representados todos los que defendimos en esos años a Nacional. Después de mi familia, Nacional es lo más importante en mi vida. Todos los títulos que ganamos con Nacional fueron especiales”, dijo De León, quien salvo cuando estuvo ayudando en los primeros meses de la gestión de José Luis Rodríguez, hacía mucho no visitaba Los Céspedes.



“Cada vez hay más canchas, el crecimiento y la infraestructura va cada vez mejor. Y eso es muy bueno para que los jóvenes puedan desarrollarse”, añadió. Se refirió también a su vida actual, en la que aseguró que no es más que un hincha. “Volví a mis épocas de aficionado. Y como vivo entre aquí y Porto Alegre, cuando estoy en Montevideo voy a la cancha y cuando estoy en Brasil voy a ver a Gremio, que es mi otro club. Ando con cosas fuera del fútbol. Desde el año 2005 estoy totalmente apartado del fútbol”, añadió.



Consultado sobre si no extraña, respondió: “Cuando dije que me alejaba lo hice muy convencido, a pesar de que hasta el año 2012 tuve ofertas para volver. Pero yo les explicaba que no quería volver y reconozco que es una situación atípica. Por lo general el fútbol te deja a vos y no vos al fútbol, ya sea como jugador o como entrenador. Tuvieron que pasar ocho años para que dejaran de hacerme ofertas porque se dieron cuenta que de verdad no quería dirigir más”, explicó. Y volvió a referirse a lo que sintió con el homenaje.



“Esta emoción es aún mayor porque vine con mis nietos. Tengo tres mujeres y un varón y Joaquín es muy fanático. Ser abuelo y poder festejar acá en Nacional junto a él, que es bolso a muerte ya de chiquito, es algo muy lindo. Y es bolso por opción, él solito eligió el camino”, relató.



Y reveló a su vez que cuando va a la cancha con sus nietos recibe muchos saludos de los hinchas tricolores, con quienes aseguró que tiene una gran relación. “Cuando lo ven al nieto que es muy fanático me dicen que ojalá lo vean en la cancha. Que sea mi heredero y que vuelvan a ver en la cancha a un De León”.

elecciones Apoyará a un candidato "Seguramente voy a apoyar a algún candidato que crea que puede conducir tres años que van a ser muy difíciles por el déficit económico que tiene el club”, dijo De León de cara a las elecciones. “Voy a apoyar a alguien porque soy de Nacional y esta es mi casa”, agregó. Dijo a su vez que veía muy bien al equipo de Medina y no quiso opinar sobre la actual situación del fútbol uruguayo.