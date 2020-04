Hugo Gatti "continúa estable" y responde "bien" tras contraer coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hugo Orlando Gatti, ingresado el 24 de marzo en Madrid por coronavirus, "continúa estable" y ha respondido "bien" al tratamiento, informó su hijo Lucas Gatti.

"Mi padre continúa estable y respondiendo bien al tratamiento. El correr de los días nos hace ser optimistas. Quienes hemos hablado con él lo hemos escuchado mucho mejor. No obstante quienes marcan la pauta son los médicos que lo atienden", escribió el hijo del exfutbolista en su cuenta de Twitter.

El exarquero de 75 años ingresó "por un cuadro de neumonía bilateral que se confirmó que es causado por este virus", según explicó su hijo.

Considerado uno de los mejores porteros de la historia del fútbol argentino, EL “Loco” nació el 19 de agosto de 1944 y su primer equipo, a comienzos de la década de 1960, fue Atlanta, desde donde fue transferido a River Plate.

Posteriormente recaló en Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Boca Juniors, donde jugó entre 1976 a 1988 y desarrolló su etapa más gloriosa.

Con la albiceleste participó en 18 partidos y se retiró como jugador a los 44 años. Desde hace años participa como comentarista en programas deportivos en Madrid.



Desde la clínica con "El Chiringuito de Jugones"

Hugo Orlando Gatti habló desde la clínica madrileña en la que se encuentra, por vía telefónica, con el programa deportivo televisivo de La Sexta. "El Chiringuito de jugones", que lo tiene como panelista permanente. El exarquero dio a entender que podía llegar a ser dado de alta la semana próxima, si continúa la evolución de la mejor manera.

"Miedo no tuve, pero esto me envejece mentalmente. Veo cosas que nunca pensé que iba a ver y no es fácil. Tuve tos, pero como siempre en toda mi vida. Pero fiebre y dolor no, nunca estuve en peligro, para nada", le contó al conductor del programa, Josep Pedrerol. También dio a entender sus ganas de regresar a Buenos Aires. "Quiero olfatear mi ciudad, mis amigos, mi perro. Un montón de cosas".

"Pero me vino bien pasar por esto esto para hacerme más fuerte y aprender más de la vida. Ahora te das cuenta que un día estás y mañana te fuiste. Pero lo mío nunca fue nada temible, aunque se te pasa por la cabeza, la gente que te quiere, la gente que no... El día que me vaya, el Dios del cielo me va a decir 'hoy te toca, Loco, despedite y dales un abrazo a todos'", apuntó con una cuasi ironía.

Y sobre el apoyo que recibió desde los dos lados del Atlántico sostuvo que es "bueno darse cuenta que la gente lo quiere. Pero el cariño en España y en la Argentina lo sé, por supuesto. Pero hacen falta estas cosas para darte cuenta de que no sos imbatible. Me comentaron que me mandó un saludo Diego Maradona: Seguro que lo hizo porque creía que me iba de este mundo. Ja ja, es chiste, hemos sido rivales, pero lo quiero mucho", bromeó.

"Lo que sí creo es que esto es un sueño, y como todo sueño debe terminar y empezar uno nuevo. Que pase y que vuelvan las ganas de soñar, las risas, y hacer cosas de siempre. Que la vida sea normal y seamos libres", se ilusionó finalmente el recordado exarquero de Boca y la selección nacional.