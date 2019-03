"Por lo menos hubo presiones", dijo Curutchet sobre elecciones en la AUF

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actual director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, Oscar Curutchet, dijo este martes que "por lo menos hubo presiones" en las elecciones para presidir la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que derivaron en su derrota ante el economista Ignaciano Alonso



En primera instancia Curutchet obtuvo 38 votos y Alonso 36 pero no le fue suficiente para evitar una segunda instancia en la que Alonso consiguió 40 votos y Curutchet 34.



"No sé qué paso. Por lo menos hubo presiones", dijo Curutchet en declaraciones al programa radial Doble Click de FM del Sol.

"Si después de una primera elección, en minutos cambia el resultado electoral en la cual votan instituciones y personas que integran colectivos y representan colectivos donde hay acuerdos y compromisos también asumidos previamente, es raro, algo pasó, algo sucedió", indicó el director de Desarrollo Económico de la comuna.



"Yo no sé qué pasó pero cuando decimos que es clara la victoria yo por lo menos tengo alguna diferencia al respecto", indicó.



Curutchet dijo que "había una paridad muy grande" entre los candidatos y que por él "votaron instituciones, clubes de fútbol" y que después "cambiaron en ese momento" la elección.



"Yo claramente tengo certeza de que hubieron (sic) llamados, no sé si presión es la palabra, pero hubieron (sic) llamados y hubieron conversaciones (sic)", dijo acerca de la elección y agregó que esas conversaciones "se dieron adelante de todos. Dentro de la AUF y en el bar de la esquina".



Además sostuvo que "hay fotografías, hay filmaciones de todo eso".



"No sé si eso determina que hubo presiones, yo no voy a hacer valoraciones al respecto", comentó.



Curutchet sostuvo que había "dos opciones bastante distintas" para presidir la AUF. "Nosotros íbamos por transformar con un proyecto distinto el fútbol uruguayos, con modificaciones estructurales, y la otra propuesta era continuar con lo que había sido el gobierno de Valdez, que para nosotros fue muy malo para el fútbol uruguayos y generó muchísimas dudas", sentenció.

Tras su derrota en las elecciones de la AUF, y provocado por el malestar que generó entre algunos dirigentes frenteamplistas su decisión de priorizar esta carrera electoral y no el sillón de intendente, Curutchet no asumirá el cargo dejado por Daniel Martínez.