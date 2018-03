Y no hubo asamblea

La Justicia resolvió ayer suspender la asamblea de la Mutual de Futbolistas que estaba prevista para la pasada jornada como medida cautelar hasta que las autoridades de dicha entidad concurran a una próxima audiencia fijada para el próximo 2 de abril.



El juez de lo Contencioso Administrativo de 1° Turno, Gabriel Ohanian, analizó un recurso de amparo presentado por los anteriores jerarcas de la Mutual, Enrique Saravia, Fernando Kanapkis y Marcelo Cataldo, contra la asamblea fijada para ayer. Las exautoridades de la Mutual señalaron, en el recurso, que el gobierno no puede inmiscuirse en un sindicato y reformar los estatutos del mismo. La asamblea de la Mutual, que fue citada por los interventores nombrados por el Ministerio de Cultura (MEC), estaba prevista para las 19:30 horas de ayer y tenía como único punto del orden del día la reformulación de los estatutos.



Ohanian dialogó con los abogados del MEC y de la antigua directiva en busca de una conciliación, pero ambas partes respondieron que esta era imposible de alcanzar. Los abogados de dicha cartera, Aldo Álvarez y Enrique Vaccaro, señalaron que el MEC no puede dar órdenes a los interventores de la Mutual y advirtieron que estos no están sujetos a jerarquía. “El Ministerio de Cultura se limita a controlar la regularidad” del funcionamiento de la asociación civil, dijo Álvarez.



Señaló que la Mutual debía haber sido citada a la audiencia y recordó que en el Ministerio de Cultura se tramita un recurso de revocación presentado por Saravia, Kanapkis y otros exdirigentes contra la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo.



Hermann Leis, abogado de los exdirigentes de la Mutual, dijo en su intervención: “Las autoridades de la Mutual están acá; son ellos”, en referencia a Saravia, Cataldo y otros exdirigentes. Y agregó: “Es totalmente falso que el interventor no responda al Ministerio de Cultura”.



Ohanian dispuso como medida cautelar la suspensión de la asamblea de la Mutual y emplazó a la Mutual para la audiencia que se realizará el 2 de abril, a las 15:30 horas.