Hubo acuerdo y el aurinegro viaja a Colonia

El sábado deberá retornar a los entrenamientos y el domingo emprenderá el viaje a Colonia. Finalmente se llegó a una acuerdo entre dirigentes y jugadores ya que estos últimos aceptaron la propuesta que los primeros le hicieron para saldar la deuda, según le afirmó Ignacio Ruglio a Ovación.



La misma se basa en cobrar mes a mes, desde enero de 2018, y en agosto comenzar a saldar la deuda. Si bien la oferta fue analizada por los jugadores, los mismos la terminaron aceptando y por eso Peñarol marchará al interior del país donde jugará un amistoso ante Colonia Interior.



A su vez, un dinero que estaba prometido que los jugadores iban a cobrar el próximo 20 de enero, será pagado el 15 de este mes, como indicó el consejero Marcelo Areco a Ovación.



Cabe resaltar que las deudas no tuvieron nada que ver con que el plantel no entrene en la jornada de este jueves, sino que eso se motivó por una postura de la Mutual de que solamente los equipos que jugaran fase previa de Libertadores podían comenzar a entrenar, el resto deberá hacerlo a partir del sábado 6 de enero.



Lo cierto es que el diálogo entre jugadores y dirigentes sigue siendo bueno y que eso fue lo que terminó decretando de que el plantel acepte la decisión para saldar las deudas que se mantienen y que llevaron a que en una gran cantidad de partidos de la pasada temporada no se concentre.