Lo que hubiese pasado con el VAR en varios clásicos polémicos

La historia ya fue escrita y no puede ser cambiada. El juez no cobró, el línea no levantó la bandera, la infracción se pasó por alto. Todo eso ocurrió en definiciones clásicas y con perjuicio, por el resultado final, para uno de los dos equipos grandes.

Este primer clásico de la definición del Campeonato Uruguayo le dará a los árbitros, y también a Nacional y Peñarol, una posibilidad mayor de lograr que el marcador sea más justo a lo que realmente sucedió en el campo.

Ahora bien, que encuentros clásicos pudieron haber tenido un resultado o un trámite diferente si se la tecnología del Video Arbitraje hubiese estado en Uruguay. Momento de repasar algunos ejemplos.

2019 Nacional 0 - Peñarol 0

Leodán González hubiese tenido la asistencia del equipo VAR para cobrar la infracción que sufrió Pablo García en su incursión al área aurinegra. Jesús Trindade derribó al delantero tricolor pero el juez del partido no sancionó la falta. Si el penal se hubiera convertido, quizás ni siquiera se estaría disputando este miércoles una final por el Torneo Clausura.

2019 Peñarol 1 - Nacional 1

Esteban Ostojich, que le mostró tarjeta roja por doble amarilla a Gonzalo Bergessio y también amonestó a Rodrigo Amaral por su reacción contra Agustín Canobbio, hubiese contado con el apoyo del VAR para exhibirle el cartón rojo a Walter Gargano, quien golpeó a Amaral en la cara.

2018 Peñarol 2 - Nacional 1

En la definición del Campeonato Uruguayo, Peñarol consiguió igualar el partido con un gol ilícito. Carlos Rodríguez estaba en clara posición adelantada cuando cabeceó el centro que había enviado Fabián Estoyanoff. El gol lo terminó anotando Fabricio Formiliano pero el línea Miguel Nievas debió levantar el banderín. El VAR hubiese anulado esa acción.

2018 Nacional 1 - Peñarol 1

Leodán González no le mostró a Jorge Fucile el cartón rojo que debió recibir tras la fuerte infracción que el defensa tricolor le realizó a Lucas Viatri. Si bien el delantero argentino consiguió meter su cabezazo ganador, así empató el partido, el VAR le hubiese demostrado al juez que Fucile tenía que irse al vestuario.

2014 Nacional 2 - Peñarol 1

El clásico que los hinchas de Nacional recuerdan por el golazo de tiro libre de Álvaro Recoba en los descuentos, no hubiese tenido ese desenlace si Christian Ferreyra hubiera tenido la colaboración del VAR para comprobar que en el gol del 1-1 Sebastián Fernández lo terminó logrando con la mano.

2011 Peñarol 0 - Nacional 1

En 2011, por la fecha 12 del Torneo Clausura, Nacional ganó el clásico con un gol de Santiago García que fue convertido en posición adelantada. La jugada la protagonizó Sebastián Coates y su habilitación al "Morro" hubiese sido anulada por el video arbitraje.