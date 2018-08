“Hubiera sido estar aún más de rodillas”

“Es la primera vez y no lo comparto. Me hubiera gustado que estuviera la prensa porque yo abrí la asamblea desafiando a quien haya hecho circular la versión pública de que yo compré un audio en 35.000 dólares para dárselo a un periodista, a que me esperara en la puerta y me lo dijera en la cara. Mi conducta y mi honor son intachables. Los que se escudan en el anonimato para acusar son basura humana, por lo tanto a mí no me llegan”, enfatizó Palma.

A su vez afirmó que se iba de la AUF con una sensación de tranquilidad. “De haberse elegido el candidato que todos daban por seguro ganador, que es el señor Abulafia, hubiera sido el día más triste de mi historia en la AUF. Hubiera sido estar de rodillas, más que nunca, ante la empresa Tenfield. Quienes defendieron la candidatura de Abulafia desde el principio son clubes que siempre apoyaron a la empresa e increíble y sorpresivamente para mí se sumaron otras voluntades“.