Hoy vacunarán contra el coronavirus al plantel de la selección uruguaya

Este viernes, luego del entrenamiento vespertino tras el empate sin goles ante Paraguay, recibirán la vacuna contra el coronavirus aquellos integrantes del plantel que aún no fueron inmunizados, informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Todos recibirán la dosis en el propio Complejo Celeste.

El maestro Óscar Tabárez y los futbolistas del medio local (Sergio Rochet, Giovanni González, Camilo Cándido, Brian Ocampo, Facundo Torres y Juan Ignacio Ramírez), por ejemplo, ya fueron vacunados anteriormente.

Tampoco los que tuvieron coronavirus hace menos de tres meses, no podrán ser inmunizados. Ese es el caso, por ejemplo, de Nicolás De la Cruz.



Todos los Celestes que sean vacunados, no solo los jugadores si no también el resto de la delegación, hoy recibirán la dosis de Sinovac.



El pasado 13 de abril, Ovación informó que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, realizó una gestión que le permitió a Conmebol llegar a un acuerdo con la empresa farmacéutica china para que done 50.000 dosis de su vacuna e inmunizar así a todos los participantes del fútbol del continente.



Justamente entre los motivos que dio la Conmebol para realizar la Copa América en Brasil en medio de la pandemia del COVID-19 es que "es la única organización civil del planeta en llevar adelante una campaña de vacunación a todos sus integrantes, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes".