Desde hoy será leyenda: Iniesta le puso fecha de vencimiento a su carrera en el Barcelona

Se va. Andrés Iniesta le puso fecha de vencimiento a su inolvidable carrera como futbolista del FC Barcelona y nacerá la leyenda, esa que describirá su talento para leer como nadie lo que estaba ocurriendo en la cancha. La que hablará de sus mágicos pases, sus goles decisivos, su capacidad para transformar al verde césped en el más lujoso de los teatros



"Es una decisión muy meditada, muy valorada, muy pensada a nivel interno conmigo mismo y a nivel familiar. Entiendo que después de 22 años aquí sé lo que significa ser jugador de este equipo, para mí el mejor equipo del mundo. Sé lo que significa la exigencia de jugar aquí año tras año en todos los sentidos. Sé lo que significa ser capitán y la responsabilidad que significa. Por lo tanto, y siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo entiendo que mi etapa acaba este año", dijo entre lágrimas uno de los futbolistas más creativos que supo entregarle al mundo el club blaugrana.

Acompañado por familiares y amigos, teniendo también el respaldo de sus compañeros de equipo y ante una multitud de medios de comunicación, Iniesta siguió explicando: "entiendo que en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mi en todos los sentidos, tanto a nivel físico como mental. Si hubiese imaginado acabar mi carrera aquí la forma hubiese sido esta. Sintiéndome útil, titular y con la opción de ganar títulos y con las sensaciones positivas que he tenido durante este año".



El dueño de la camiseta número 8 no tuvo más remedio que reconocer que "es un día muy difícil para mí, porque llevo toda mi vida aquí y decir adiós a mi casa y a mi vida es muy complicado. Entiendo por naturaleza y ley de vida que lo que viene en adelante cada vez es más complicado y difícil por lo tanto no me perdonaría vivir ninguna situación incómoda en el club que me lo ha dado todo. No me lo merezco y el club tampoco".