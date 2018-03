Hoy presentarán los descargos por el capitán

El miércoles de la semana pasada, el Tribunal de Disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol instruyó el fallo al “Cebolla” Rodríguez para analizar en profundidad la cantidad de partidos que le corresponden. Por el momento, el volante ya cumplió la sanción automática ante Wanderers y ahora se plantea la interrogante: ¿Puede jugar el sábado contra Liverpool?



En este jornada, los delegados aurinegros harán los descargos pertinentes para intentar suavizar la pena. Luego de esto, según lo que marca el procedimiento, el Tribunal de Disciplina deberá citar a declarar al futbolista. El tema radica en que, por un tema de tiempos y trámites burocráticos, es posible que esto se origine recién la próxima semana. Hasta entonces, y por haber cumplido la automática, el jugador quedará habilitado. Para conocer la sanción definitiva habrá que esperar el fallo.



Jonathan Fuentes, árbitro que expulsó al “Cebolla” contra River Plate, describió en el formulario a la infracción como “puntapié intencional”. Este tipo de sanciones se penan entre tres y cinco encuentros. Se entiende que en el caso del capitán aurinegro la sanción no excedería los tres juegos, ya que no tiene antecedentes casos y además, no protestó la incidencia y de inmediato se disculpó con el futbolista darsenero: Maximiliano Calzada.



Si finalmente le dan tres partidos, Peñarol estará en condiciones de solicitar la reducción de la pena al cumplir segundo juego. Si puede estar a la orden ante Liverpool, ese segundo partido lo cumpliría en la quinta fecha ante El Tanque Sisley. En esa jornada, Peñarol ganará los puntos y al mismo tiempo le servirá para que el lacacino pueda limpiar su sanción. De este modo, volvería ante Boston River en la fecha 6.