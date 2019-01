Hoy es otro "Polilla": Da Silva regresa a su casa 9 años después

El descanso de Jorge Da Silva duró cinco meses y llegó a su fin. El “Polilla” vuelve a su casa: Defensor Sporting.



“Estoy muy tranquilo, disfrutando de la familia, de las cosas que no podés hacer cuando estás en actividad. Al principio se disfruta mucho, pero después ya se empieza a generar esa ansiedad de querer volver”, le dijo unos días atrás a Ovación.



Había tenido varias ofertas, pero ninguna que le moviera el piso. Para volver a salir debía ser algo muy importante porque disfrutar de sus pequeños nietos se había vuelto una necesidad diaria para el entrenador.



Pues bien, llegó lo que necesitaba. Volver al club donde se formó siempre le mueve el piso y además se queda en Montevideo sin necesidad de volver a alejarse de la familia.



A pesar de que se crió en la Curva de Maroñas y jugó un año en la Sexta de Danubio, se convirtió en ídolo en el Parque Rodó. Defensor Sporting es el único club al que defendió en Uruguay. Allí debutó y también colgó los botines tras jugar 13 años en el exterior, donde fue Pichichi, en la temporada 1983-84 con Valladolid.

TÉCNICO. Fue también en tiendas violetas donde dio sus primeros pasos como entrenador. Apenas dejó de jugar le ofrecieron la Tercera División. Dar ese paso fue muy complicado. “Fue de un día para el otro y no tuve tiempo para mentalizarme y entender que ya no era más jugador. Sólo cambié de vestuario. Pero me sirvió: aprendí a plantarme delante de un grupo y a tomar decisiones, que es lo más difícil para un técnico. Hoy mi idea del fútbol no ha variado, pero me fui nutriendo de experiencia”, afirmó Da Silva.



Luego, en el año 2005, en un momento difícil de su vida como entrenador, Defensor Sporting le ofreció el primer equipo. Estuvo cuatro años. Y fue un ciclo muy exitoso, que comenzó con la obtención de la Liguilla 2006. Al año siguiente ganaron el torneo Apertura, la tabla Anual y fueron Campeones Uruguayos de la temporada 2007-2008. Y pelearon las copas.



En 2007 llegaron a cuartos de final de Libertadores, quedando afuera por penales ante Gremio. Dos años más tarde, volvieron a estar entre los ocho mejores, en esa oportunidad eliminando a Boca Juniors en la mismísima Bombonera. Ese mismo año fueron campeones del torneo Clausura y ganaron la Tabla Anual de la temporada.



“El Polilla’ es un técnico muy actualizado, que siempre busca ir al ataque y prioriza el buen juego. Y tiene una gran llegada con el jugador”, dijo Pablo Gaglianone, quien integró el equipo campeón uruguayo de los violetas, e incluso marcó un gol de penal en la semifinal, cuando el equipo de Da Silva venció a Peñarol por 2 a 1. El segundo partido con los aurinegros fue empate sin goles y no hubo necesidad de fínales porque los del Parque Rodó habían ganando también la tabla Anual.



“Es uno de los técnicos que más me marcó. Aprendí mucho con él, sobre todo teniendo en cuenta que a mí me agarró ya grande y terminando la carrera. Iba mamando todo lo del ‘Polilla’”, agregó el “Teca”, quien hoy es entrenador en Danubio.



Algo parecido afirmó Andrés Lamas, quien también anotó en aquel partido con Peñarol. “Sin ser un botón, siempre tiene el respeto de los jugadores. Sabe mantener contento y cómodo al grupo. La relación entre los jugadores y el cuertpo técnico era muy buena y los entrenamientos eran divertidos, de mucha definición y espacios reducidos”, dijo el defensa de Atlético Tucumán.



Fernando Sobral no sólo fue el artífice de su llegada en 2005, también tuvo que ver en este regreso. “Como con ‘Polilla’ somos amigos, Jablonka me pidió que lo llamara. Y estuve presente en la primera reunión que tuvo con Jablonka y Marchelli. Y quiero destacar que no se discutió ni un centavo. Aceptó lo que el club le ofreció. Es más, como lo querían de Catar también, yo le dije que le íbamos a pagar lo mismo que los árabes, pero en pesos no en dólares. Je”, contó Sobral.



cuerpo técnico Darío Rodríguez en el Franzini El "Polilla" trabajará con Daniel Oddine, Darío Rodríguez y su hijo mayor Jorge, como ayudantes. El preparador físico será el profesor Pablo Placeres. Darío comenzó a trabajar con Da Silva en Peñarol y luego fue con él al América de Cali.