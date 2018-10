Lo de hoy es media vuelta

Desde las 18.30 horas, el Campeón del Siglo vibrará con un Peñarol que saldrá a tener el protagonismo ante Progreso. El equipo de Diego López va por un triunfo que traiga tranquilidad puerta adentro de Los Aromos y tire un poco de presión hacia Los Céspedes. Si hoy gana, se quedará con el Torneo Clausura, se asegurará un lugar en la definición del Uruguayo y pisará el acelerador por la Anual. Por eso, se podría decir que este encuentro vale media vuelta.

“Progreso es un rival muy duro para nosotros, que tiene una idea clara de juego, con buenas combinaciones ofensivas. Trataremos de dar lo mejor para lograr una victoria y ser campeones del Clausura en nuestro estadio”, señaló Giovanni González.

“Obviamente miramos las dos tablas, pero antes que nada nos preocupamos por hacer nuestro trabajo bien y ganar los dos juegos que nos quedan. Si hay un traspié del rival mucho mejor. Hay que corregir errores que hemos tenido, potenciar lo que hemos hecho bien y mantener el rumbo”, añadió.

El empate en el clásico arrojó un mejor sabor para los aurinegros aunque dejó todo igual en las dos tablas. Por eso, nadie quiere relajarse. “Siempre dicen que después de una gran exigencia viene una caída, pero nosotros sabemos que eso no va a pasar. Estamos planificando la semana de la mejor manera sabiendo que los próximos dos partidos son finales”, confesó Ezequiel Busquets.

Dos y uno. Walter Gargano irá por primera vez desde el vamos tras siete meses fuera de las canchas y esa es también una de las buenas noticias para arrimarse esta tardecita al estadio. Los 10 minutos en el clásico, sumado al primer tiempo que jugó en Tercera, dejaron conformes al entrenador. Es un “refuerzo” para lo que viene y hay que ponerlo a punto.

Pero entre las malas se sumó la baja de Gabriel Fernández a la del “Cebolla”. Cristian Rodríguez tiene una rotura fibrilar en sóleo y el “Toro” una contractura en el posterior del muslo. De esta forma, el aurinegro no contará ni con su capitán ni con su goleador para recibir al “Gaucho”.



Ojo que Progreso se juega todo

El objetivo del equipo de Marcelo Méndez estaba claro desde un inicio de temporada: salvarse del descenso. Esa meta el equipo ya lo consiguió, pero eso no quiere decir que hoy no jueguen por nada. Si bien no depende de sí mismo, el “Gaucho” aún mantiene la esperanza de quedarse con la última plaza para la Copa Sudamericana. Ese cupo lo disputa con River Plate. Hoy solo los separa mediopunto en la Anual, pero el “Darsenero” cuenta con dos ventajas. En primer lugar, que mañana jugará como visitante contra Liverpool ya con este resultado visto y segundo, que en la última fecha ganará los puntos sin jugar ante El Tanque Sisley. Es decir que el margen de error que tiene Progreso es casi mínimo. Tiene que sumar y esperar a lo que ocurra mañana en Belvedere para ver si llega con chances a la última fecha cuando reciba a Atenas de San Carlos. De consumarse la clasificación, sería la primera vez que Progreso acceda a la Sudamericana. Vale recordar que el club sí jugó la Libertadores en dos ediciones: las de 1987 y 1990. Progreso ya está salvado, pero quiere más.