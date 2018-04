Hoy es el día: Nacional va por su primer triunfo

No hay que ser un especialista para darse cuenta que hoy es un partido clave para Nacional para su futuro en el grupo F de la Copa Conmebol Libertadores, persiguiendo la idea de avanzar a los octavos de final.



Los tricolores reciben desde la hora 19.15 en el Gran Parque Central a Real Garcilaso, en el desquite del último partido, que se jugó en los 3.400 metros de Cuzco y que terminó con empate a cero.



Precisamente, para hacer valer ese punto que Nacional sacó de visitante, es importante la victoria hoy frente al rival más débil del grupo.



Está claro que no será fácil más allá de que Nacional es el favorito. Como lo hizo muy bien en Perú, el equipo que dirige el “Cacique” Alexander Medina no podrá dejar libre al argentino Alfredo Ramúa, que es el mejor jugador de los incaicos y el que maneja claramente los hilos del equipo.



Con este partido, ambos conjuntos empezarán la segunda ronda del grupo y Nacional debe recuperar el terreno perdido en la primera fecha, donde dejó dos puntos en la igualdad con Estudiantes.



A esta altura del grupo ganar no le asegura nada a los albos, pero sí lo reposicionaría de otra forma, ya que obtendría su primer triunfo y, por lo pronto, superaría a su rival en la tabla de posiciones.



Luego Nacional será local de Santos en el Parque para cerrar la fase de grupos contra Estudiantes, en Argentina.



En cuanto al equipo, Medina lo terminará de confirmar hoy, tras el importante desgaste que los jugadores realizaron en el clásico del domingo.



Por lo pronto no está a la orden Santiago Romero (suspendido) y su lugar quedaría para Diego Arismendi o Sebastián Rodríguez. El ingreso de este último sería para buscar una oncena más ofensiva en un día en el que Nacional no puede dejar la oportunidad de ganar, porque de no hacerlo se complicaría seriamente.



Lo que sí está claro es que de no mediar un inconveniente físico, la defensa sería la misma que jugó el domingo.

LOS DATOS Nacional vs. Real Garcilaso Estadio: Gran Parque Central

Hora: 19.15

Televisa: Fox Sports 2

Árbitros: José Argote; Carlos López y Jorge Urrego (Venezuela)



Nacional (probable): Conde; Peruzzi, Corujo, Polenta, Fucile; Oliva, Arismendi o S. Rodríguez; Zunino, S. Fernández o Viudez, Bueno; Bergessio. DT: Alexander Medina



Real Garcilaso (probable): Morales; Cossio, Kontogiannis, Lojas, Santillán; García, Tragodara, Landauri, Ramúa; Franco y Vidales. DT: Tabaré Silva.