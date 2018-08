Hoy definirán propuesta económica para que Tabárez llegue hasta Qatar 2022

El vigente Consejo Ejecutivo de la AUF, presidido por Edgar Welker, procurará definir este miércoles la propuesta económica que elevará para Óscar Tabárez, quien ayer se le planteó continuar liderando el proyecto de la Selección de Uruguay por otros cuatro años.



Welker reveló a Ovación que el entrenador se mostró muy entusiasmado de seguir avanzando con la Celeste, de lograr mayores transformaciones en el centro de entrenamiento y de sostener los valores que la Selección ha ido transmitiendo a lo largo del ciclo que comenzó en 2006.



"Está con fuerza, con ganas. Le propuse renovar por cuatro años", comentó Welker al describir la forma en la que recibió Tabárez su planteo.



Para que este acuerdo termine prosperando lo que se precisa es que hoy mismo se elabore la propuesta económica, porque Welker no quiere perder tiempo, en virtud de que Uruguay tendrá que elevar la lista de jugadores que reserva para los amistosos de septiembre y quedó claro que Tabárez no los dirigirá si no tiene firmado su contrato.

derechos de tv Reunión el lunes con una empresa importante

Paralelamente, Welker reveló que tuvo una entrevista con la empresa Tenfield para empezar a definir qué posibilidades reales tiene la AUF de encontrar un diferente socio en lo que respecta a los derechos de TV del fútbol local.



Si bien el encuentro no pudo llevarse adelante de la manera que se esperaba, porque el empresario Francisco Casal estaba en vuelo, quedó acordado que habrá en los próximos días otra reunión más entre las partes.



Asimismo, Welker informó: "el lunes me voy a reunir con una empresa muy importante. Esto iba a realizarse en Buenos Aires, pero al final vendrán aquí para entrevistarnos. Veremos qué termina surgiendo de ello".



El escribano Welker no quiso avanzar en el nombre de dicha empresa, pero destacó que no se trata de la cadena Fox Sports.