Hoy debuta Lionel Messi en el Parque de los Príncipes: a qué hora y en qué canal seguirlo

Tras el decepcionante empate en Brujas (1-1) en su estreno en la Champions League, Lionel Messi tratará de aprovechar su primer partido en el Parque de los Príncipes este domingo frente al Lyon para comenzar a ganarse a su nueva hinchada. El encuentro comenzará a las 15.45 horas de Uruguay y será televisado por ESPN 2.

Pese a las expectativas creadas en el primer partido en el que coincidían en la cancha, el tridente formado por Messi, Neymar y Mbappé, decepcionó el miércoles y cayó bajo el hechizo del Brujas, que estuvo cerca de llevarse la victoria.

Después de las críticas recibidas, la "MNM" tendrá seguramente más oportunidades de brillar el domingo en su estadio, aunque la presencia de Mbappé está en duda por una molestia. La eventual baja del francés, ofrecería a Messi y Neymar revivir sus buenos tiempos en Barcelona (2013-2017), después de haber dejado algunos detalles de su buen entendimiento en la última media hora en Bélgica.



En la cancha del Brujas, el argentino pasó la pelota al brasileño en 14 ocasiones y conectó en 16 con el rosarino, pero en acciones sin demasiado peligro.



Los aficionados del PSG esperan mucho más de sus dos estrellas sudamericanas sobre todo para alcanzar al fin el trono europeo y repetir el triunfo en la Champions que lograron con el Barça en 2015.



En el campeonato doméstico y desde el punto de vista contable, todo va bien para el PSG, que antes de la 6ª jornada de la Ligue 1 está instalado confortablemente en el liderato, con 15 puntos y 16 goles marcados.



El Lyon, uno de sus rivales directos en la pelea por el título, está ya a 7 puntos, aunque a diferencia del PSG, lograron la victoria en su estreno en la Europa League (2-0 frente al Rangers en Glasgow).



Sin Verratti

La "MNM" no puede hacerlo todo en el PSG. El técnico Mauricio Pochettino destacó en las últimas fechas que tiene un plantel "de 35 jugadores". "Para mí todos los jugadores son estrellas. Cierto, algunos van a jugar más que otros, pero la estrella más importante en el club", remarcó.



"No solo hay que mirar los nombres. Necesitamos una estructura, una organización, ese es nuestro principal desafío. Esto es un deporte colectivo", añadió Pochettino que reclamó "tiempo" para construir un verdadero equipo.



Pero con dos partidos por semana a partir de ahora, Pochettino no dispone precisamente de mucho tiempo para trabajar.



Y no solo en el aspecto ofensivo. Otro de los fichajes rutilantes de la temporada, Georginio Wijnaldum dececionó en sus primeros partidos con el PSG. "Volvió de la selección holandesa con un problema en el tobillo que le impide rendir al nivel que esperamos", declaró Pochettino tras el partido de Brujas, cuando tuvo que sustituir en el descanso al exjugador del Liverpool, completamente superado por los centrocampistas belgas.



Otro problema en la medular para Pochettino es el italiano Marco Verratti, ausente en el estreno europeo por unas molestias recurrentes en la rodilla.

Esto podría llevar a Pochettino a alinear al español Ander Herrera, uno de los jugadores más en forma en este comienzo de la temporada y autor del gol parisino en Brujas, su cuarto tanto en sus últimos cuatro partidos, y al senegalés Idrissa Gueye, suspendido el pasado miércoles.



El Lyon, que comenzó con solo dos puntos de los primeros 9 posibles y después encadenó tres victorias consecutivas (dos en Ligue 1 y la de Glasgow), tratará de dificultar la integración de Messi a su nuevo club.