Hoy cumple 32 años el que quizás sea el delantero más grande la historia

Él cambió todo. Hasta la habitual forma de valorar el tiempo pasado, porque en fútbol, sobre todo para aquellos que nos prendimos a seguirlo desde niño, los jugadores de antes siempre fueron mejores.

Entró por la puerta grande del fútbol uruguayo y se quedó en el olimpo de los jugadores históricos a fuerza de goles, de actuaciones brillantes, de apariciones fantásticas en los momentos más relevantes.

Verlo en acción, merodeando siempre en el área para fulminar a sus contrincantes, descolgándose de la pegajosa marca para meter un zapatazo o cabezazo ganador o realizando su inaguantable presión para los defensas no hizo otra cosa que confirmar que llegó para ingresar en un lugar muy privilegiado.

Hoy cumple 32 años el que quizás sea el delantero más grande de toda la historia del fútbol uruguayo. Sí, es opinable, pero difícilmente encuentren un futbolista tan dominante en su tiempo como lo es Luis Suárez al frente de la Selección uruguaya. Difícilmente encuentren un delantero que no haya precisado ni siquiera un pequeño tiempo de adaptación para romperla en Holanda, en Inglaterra y en España.

Con números sorprendentes, tan ganadores como lo son sus definiciones de derecha, de izquierda o de cabeza. Porque si hay algo que identifica plenamente al "Pistolero" es su increíble capacidad para hacer goles de cualquier forma.

En la Selección, para empezar, donde ya lleva 104 partidos internacionales disputados es el máximo anotador histórico. Alcanzó la cifra de 55 tantos, destrozando la marca que había logrado Diego Forlán.

Con esos 55 goles, por cierto, Suárez se ubica en el Top 40 de los artilleros más goleadores de todas las selecciones del mundo. Con un detalle muy importante: si convierte cinco más ingresa al lugar 25 y con 11 más se posiciona entre los 20 mejores.

en Barcelona Rompiendo registros

En Barcelona, el club al que supuestamente no debería haber ido -según varios críticos- porque no iba a ensamblar con Lionel Messi, "Lucho" no detiene su período de caza.

Su caudal de goles es tremendo y la mejor prueba de ello es que el día que llegó a los 100 tantos por La Liga apenas necesitó 114 partidos para lograrlo. Convirtiéndose así en el jugador que menos cotejos precisó para llegar a ese número: Eto'o necesitó disputar 130 duelos ligueros con el Barça, Kubala 132, Messi 154 y César 159.

Pero no se queda ahí. Hoy el salteño acumula 125 goles por LaLiga y está nada más que a seis registros de Ladislao Kubala. El húngaro es el tercero de la historia en esa tabla del Barcelona.

Además, con 167 conquistas totales "Lucho" está en el quinto lugar de la tabla histórica de artilleros del Barcelona y nada más que a 17 conquistas de pasar al cuarto lugar que hoy ostenta Josep Samitier con 184.

carrera Números de película

Con una Copa América por delante, una rueda entera de LaLiga española por jugar, más partidos por la Champions League, las futuras Eliminatorias, queda claro que Suárez no se quedará en los 430 goles y 239 asistencias que lleva en su carrera deportiva.

Tampoco se conformará con las 6 Ligas ganadas, las cuatro Copa del Rey, las dos Supercopa de España, una Copa América, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Copa de la Liga Inglesa. Porque si hay algo que también es fiel representante de Suárez es un ambición ganadora.

Para los rivales esa perseverancia se vuelve infumable, para sus hinchas se transforma en una devoción que jamás se quebrantará. Porque la pasión que Suárez genera con sus piques, piruetas y rebeldía se transforma en una fidelidad eterna.

Hoy cumple 32 años un artillero que promete seguir rompiendo redes con Barcelona y con Uruguay. Hoy cumple 32 años el que quizás sea el mejor delantero uruguayo de la historia.

Para quien escribe, no hay dudas de que lo es.